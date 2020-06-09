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科技巨頭紛紛聲援反種族主義！　語音助理增添「Black Lives Matter」反饋

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▲BlackLivesMatter。（圖／取自Business Insider）

▲各大科技企業在數位語音助理增添了支援「BlackLivesMatter」運動的反饋。（圖／取自Business Insider）

記者謝仁傑／綜合報導

佛洛伊德（George Floyd）的死亡在全美掀起反種族主義的聲援，面對政府的強硬手段，各大企業也紛紛表態，其中亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、谷歌（Google），在它們的數位語音助理新增了支援「Black Lives Matter」的語音問答反饋。

美國民眾對於反種族主義的情緒升溫到最高點，各大科技公司也紛紛表態，發表反對種族不公平現象的聲明。儘管不是所有科技公司及高層都有在公開聲明中明白點出「Black Lives Matter」，但亞馬遜、蘋果和谷歌都已經為數位語音助理編寫了相關問答到程式語言之中。

現在各大語音助理都會對「所有生命都重要嗎？」這個問題做出回應，清楚答覆「黑人的命也是命」，且會將用戶導向人權網站「Black Lives Matter」的官網。

近年來人權問題一直是全世界所高度關注的，亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）上週更憤怒地公開與一位種族主義客戶的對談，呼籲人們必須正視這件事情。

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