Google 搶攻語音購物商機！擬以「語音匹配」確認用戶身分　下單更便利

▲Google 擬透過 Google Assistant 的語音匹配功能，在用戶確認購買物品前，進一步核實用戶身分。（圖／取自Android Police）

記者王曉敏／綜合報導

智慧音箱的「購物」功能雖然方便，但偶爾也會造成一些家庭紛爭，為避免他人冒用身分訂購物品，Google 擬透過 Google Assistant 的語音匹配功能，在用戶確認購買物品前，進一步核實用戶身分。

據科技新聞網站《Android Police》報導，目前該功能仍在測試階段，僅適用於少數幾種購買類型。在設定該功能時， Google 會要求用戶「用你的聲音確認是你自己」。不過 Google 也警告用戶，該功能的安全性可能並不完美，「有著類似聲音或錄音的人，仍可確認你設備上的購物。」

《The Verge》指出，雖然這並非最安全的方式，但使用語音作為安全性認證確實比使用手機指紋辨識或臉部辨識解鎖更順暢。而該功能也較亞馬遜 Alexa 現有的安全防護更方便，目前 Alexa 是使用 PIN 碼來進行語音購物防護。

語音匹配（Voice Match）是 Google Assistant 的一項功能，可讓 Google Assistant 分辨出是誰在進行搜尋。《9to5Google》上月報導指出，Google 已更新了語音匹配的訓練過程，已使其能以「更高的準確度」區分不同使用者。不過據 Google 證實，若用戶使用語音作為安全認證，可能會有花費限制。

Google 開發者大會 I / O 2020 原定於本月舉行，因此外媒猜測，上述功能可能預定於 I / O 2020 上發表。目前Google尚未釋出任何有關語音匹配購物的消息及其於何時發布的跡象。

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