　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／台中檳榔大媽「黑白摸」！被抓包秒吐紅汁　高中儀隊正妹回應了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳韻如／綜合報導

台中一名女高中生28日搭乘公車時，遇到一名滿口檳榔的大媽，還不時亂摸她，直到旁邊的男同學提醒，她才嚇得離開座位。孰料，大媽下一秒竟惱羞朝椅子吐檳榔汁，見到女高中生拍照，竟還嗆聲，「拍三小」，讓她相當傻眼。這名女高中生事後現身說明當時情況，氣得痛罵，「真的很噁心！」

▲▼台中女學生搭公車被亂摸！整車安靜…僅男同學站出來。（圖／翻攝爆料公社）

▲台中女學生搭公車被亂摸！整車安靜…僅男同學站出來。（圖／翻攝爆料公社）

台中女學生搭公車被亂摸！座椅被「染紅」整車安靜…僅男同學相挺

日前台北市才發生一起當街潑屎案件，沒想到台中也發生一起吐檳榔汁事件！《ETtoday新聞雲》記者找到這名受害的鄧姓女高中生，她表示，當時她搭公車，碰巧找到位置，於是立刻坐下，但一坐下就立刻感覺到有人在摸她的書包，當下她就覺得奇怪，直到一旁男同學出生提醒，她才趕緊離開座位。

▲▼女高中生遭亂摸，還被吐檳榔汁，現身說明了。（圖／當事人提供）

▲鄧女現身說明當時狀況，怒批，「真的很噁心」。（圖／當事人提供）

鄧女表示，當她一站起來就聽見男同學生氣大喊，「可不可以注意一下」，接著就看見大媽吐了檳榔汁在她的先前坐的座位上，而不僅如此，檳榔汁還波及到她跟男同學，「真的很噁心」。

鄧女提到，當時現場一片混亂，她也受到很大的驚嚇，而周遭的人也都忙著替她清理，她只能趕緊拿起手機拍下大媽模樣，且大媽「「從頭到尾，一點歉意都沒有！」而至於她為何沒有立刻報警或是通報學校，鄧女表示，因為自己沒有拍到有利證據，也覺得自己除了受到驚嚇之外並沒有受傷，更沒有多想，最後才在臉書上提醒網友多加注意。

▲▼台中女學生搭公車被亂摸！整車安靜…僅男同學站出來。（圖／翻攝爆料公社）

該文PO出後，網友紛紛留言，「好噁心喔，違反防疫」、「這個不像是正常人會做的事」。此外，有網友發現該名帽T女是慣犯，經常在逢甲附近出沒，常在路邊、提款機吐檳榔汁，是附近的頭痛人物。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

彰化泡棉廠陷火海！　目擊者聽「爆炸聲」嚇壞：起火前見電線掉落

快訊／妻懷疑外遇！警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

勾搭同事老公！「車上狂震」喊：癢癢、把我弄到…正宮聽呻吟崩潰

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
全聯神秘貨架區「藏中衛稀有口罩」　他結帳悲劇了...淚還店員
小鬼免費追思會「入場須知」曝！2行為恐被取消資格
獨／公車上遭「黑白摸」染紅座椅...高中儀隊正妹回應了
巴黎區傳巨大爆炸聲！　警秒出面澄清：是戰機飛過
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

八仙塵爆5年！悲痛無止盡...元凶呂忠吉再判賠1625萬

高雄警局搭迷因炫風！吉卜力梗圖說故事...地檢署傷人案長這樣

獨／台中檳榔大媽「黑白摸」！被抓包秒吐紅汁　高中儀隊正妹回應了

海巡署陳國恩FB感性道別！半小時湧6千讚...公職終站：我愛你們

蘇花改小貨車與聯結車對撞！2駕駛受傷送醫　雙向受阻近3小時

力挺歐陽娜娜後...劉樂妍拒返台出庭：訪完海峽論壇出遊雲貴！

虎尾機車、自行車碰撞　女騎士頭部撕裂傷血流不止

從台南來！10惡煞南下高雄逞兇鬥狠　先砸店再砸車下場曝

洗鍋水噴到奶瓶！廚房「準妯娌大戰」開打　小叔勸架傻眼：只想吃泡麵

彰化泡棉廠陷火海！　目擊者聽「爆炸聲」嚇壞：起火前見電線掉落

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

葉總與主審衝突爆氣摔東西　 賽後解釋震怒原因

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

八仙塵爆5年！悲痛無止盡...元凶呂忠吉再判賠1625萬

高雄警局搭迷因炫風！吉卜力梗圖說故事...地檢署傷人案長這樣

獨／台中檳榔大媽「黑白摸」！被抓包秒吐紅汁　高中儀隊正妹回應了

海巡署陳國恩FB感性道別！半小時湧6千讚...公職終站：我愛你們

蘇花改小貨車與聯結車對撞！2駕駛受傷送醫　雙向受阻近3小時

力挺歐陽娜娜後...劉樂妍拒返台出庭：訪完海峽論壇出遊雲貴！

虎尾機車、自行車碰撞　女騎士頭部撕裂傷血流不止

從台南來！10惡煞南下高雄逞兇鬥狠　先砸店再砸車下場曝

洗鍋水噴到奶瓶！廚房「準妯娌大戰」開打　小叔勸架傻眼：只想吃泡麵

彰化泡棉廠陷火海！　目擊者聽「爆炸聲」嚇壞：起火前見電線掉落

情侶快來！最大夜遊展演「光織影舞」...沈浸北香湖公園

半夜幫阿嬤移車 車廂竟探出「黑色長條」！她嚇壞開燈…一看糗了

金馬獎／《無聲》獲8項入圍　《手捲煙》7入圍緊追

中職／打擊更簡單有力　蘇智傑挑戰單季30轟生涯百轟

不滿友人女友遭調戲竟糾眾強取金飾當賠償金　南警循線逮人

女神也愛喝珍奶！桂綸鎂傳授保持氣質1要點　張嘴大笑也超美

睽違5年！「21 Plus」街邊店插旗永和　全新紫玉地瓜球搶先吃

金馬獎入圍遺珠、死亡之組曝光！《刻在》曾敬驊「影帝落馬」曝原因

蘋果大手筆留人　庫克最多有望獲100萬股股票

中職／許基宏陽春砲棒打猛威爾　首局兄弟1比0統一

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

開mini逆向撞8車！台中73歲女：大家都有問題

快訊／爆炸聲震醒彰化！國3翻車事故司機亡

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

20歲女騎士遭撞死！媽淚：吃安眠藥路殺

即／機捷旅客環北終站昏睡　心肌梗塞送醫不治

「科技大廠渣男」偷拍性愛片　受害美女「數量驚人」

高雄「黑白喬事聖地」遭亂棒夜襲！超硬背景曝光

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

(SEO專用標勿超過３０字) 共0字元

更多熱門

相關新聞

美少女戰士快閃店在台中　2米高立體上弦月超酷

美少女戰士快閃店在台中　2米高立體上弦月超酷

美戰迷注意了！美少女戰士快閃店10月1日插旗台中中友百貨，為期一個月，獨家限量推出18項美少女戰士全新週邊。中友百貨表示，美戰迷消費力強勁，預估一個月活動檔期可帶來800萬元業績。

全台最大無印良品台中開幕！Showroom進駐

全台最大無印良品台中開幕！Showroom進駐

連假登場！林佳龍呼籲用路人配合

連假登場！林佳龍呼籲用路人配合

國5車輛比去年多12%　高公局建議「3替代道路」

國5車輛比去年多12%　高公局建議「3替代道路」

即／彰化社頭變電箱疑爆炸！下秒陷火海　警消急灌救

即／彰化社頭變電箱疑爆炸！下秒陷火海　警消急灌救

關鍵字：

台中檳榔大嗎高中儀隊影音

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

「讓人最不想交往」的3大星座

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

唐綺陽「2020最精彩3月份來了」：不輕鬆！

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面