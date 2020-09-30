獨／台中檳榔大媽「黑白摸」！被抓包秒吐紅汁　高中儀隊正妹回應了

記者陳韻如／綜合報導

台中一名女高中生28日搭乘公車時，遇到一名滿口檳榔的大媽，還不時亂摸她，直到旁邊的男同學提醒，她才嚇得離開座位。孰料，大媽下一秒竟惱羞朝椅子吐檳榔汁，見到女高中生拍照，竟還嗆聲，「拍三小」，讓她相當傻眼。這名女高中生事後現身說明當時情況，氣得痛罵，「真的很噁心！」

▲台中女學生搭公車被亂摸！整車安靜…僅男同學站出來。（圖／翻攝爆料公社）

台中女學生搭公車被亂摸！座椅被「染紅」整車安靜…僅男同學相挺

日前台北市才發生一起當街潑屎案件，沒想到台中也發生一起吐檳榔汁事件！《ETtoday新聞雲》記者找到這名受害的鄧姓女高中生，她表示，當時她搭公車，碰巧找到位置，於是立刻坐下，但一坐下就立刻感覺到有人在摸她的書包，當下她就覺得奇怪，直到一旁男同學出生提醒，她才趕緊離開座位。

▲鄧女現身說明當時狀況，怒批，「真的很噁心」。（圖／當事人提供）

鄧女表示，當她一站起來就聽見男同學生氣大喊，「可不可以注意一下」，接著就看見大媽吐了檳榔汁在她的先前坐的座位上，而不僅如此，檳榔汁還波及到她跟男同學，「真的很噁心」。

鄧女提到，當時現場一片混亂，她也受到很大的驚嚇，而周遭的人也都忙著替她清理，她只能趕緊拿起手機拍下大媽模樣，且大媽「「從頭到尾，一點歉意都沒有！」而至於她為何沒有立刻報警或是通報學校，鄧女表示，因為自己沒有拍到有利證據，也覺得自己除了受到驚嚇之外並沒有受傷，更沒有多想，最後才在臉書上提醒網友多加注意。

該文PO出後，網友紛紛留言，「好噁心喔，違反防疫」、「這個不像是正常人會做的事」。此外，有網友發現該名帽T女是慣犯，經常在逢甲附近出沒，常在路邊、提款機吐檳榔汁，是附近的頭痛人物。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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