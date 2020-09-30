改制前合照　桃園水利會會務委員：不知要哭還是要笑！

▲桃園農田水利會在「末代」會長和會務委員任內最後一天，舉行合照、致贈紀念品、紀念專輯等溫馨活動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

走入歷史了？全國各農田水利會於10月1日改制，桃園農田水利會30日在「末代」會長和會務委員任內最後一天，於會務委員開會的議事堂舉行合照、致贈紀念品、紀念專輯等溫馨活動，拍大合照留念時，有會務委員感慨政府改制水利會，讓他們形同被逼退，此時此刻拍「畢業照」，真不知是「要哭還是要笑」！

▲「末代」會長和會務委員議事堂大合照，慨嘆多。▼會務委員帶走議事堂的座位牌。（圖／記者楊淑媛攝）

由於改制後也廢除了會務委員，因此在最後一天議事堂的齊聚，看到六年多來，開會議事堂的座位牌，有委員提出請水利會送給他們留作紀念的要求，經取得同意後，委員們拆下座位牌，帶回家中紀念。

▲黃金春會長手上拿著，因改制而整理出日據時代的水利會職員錄。（圖／記者楊淑媛攝）

自嘲「末代會長」的黃金春則看到連月來，水利會同仁因改制而整理出日據時代的水利會職員錄，再次嘆道，水利會在台灣的歷史，比中華民國在台灣更久。日本人設置水圳等水利設施時，清楚知道用地的來源是農民，所以發展成「公法人」的管理形式。對於政府改制水利會，他強調卸任後，仍將透過大法官釋憲，以及行政訴訟方式，提出水利會改制違法違憲，為水利農友權益，奮力做最後一博！

▲水利會同仁歡送黃金春。▼桃園農田水利會的會名前合照，留下歷史性的畫面。（圖／記者楊淑媛攝）

10年前經由會員直選當選桃園農田水利會長的黃金春，是該會第一位民進黨籍的會長，帶領該會創新會務，贏得全國最優質的水利會肯定，水利200多名同仁下午3點於該會一樓大廳歡送黃金春，黃金春和前、現任總幹事黃金德、謝清文等人士，並在桃園農田水利會的會名前合照，留下歷史性的畫面。

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