桃園農田水利會「青埔行政大樓」搶眼　故宮南院建商蓋的

▲麗明營造董事長吳春山(右一)出席「青埔行政大樓」落成揭牌。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園農田水利會興建2年、座落於桃園高鐵站前的「青埔行政大樓」23日落成。該大樓的建案外觀線條如流水，強調似水以柔克剛的外型曲線，以梯田的意象創造深陽台，達到節能減碳且不同於傳統的建物的外型，因地點就位在青埔黃金地段上，位置醒目，成為青埔地區的美麗建築景觀之一，也是青埔的特色建築，受到囑目。

▲桃園農田水利會「青埔行政大樓」成為青埔的特色建築。▼吳春山期麗明作品如同老歌一樣雋永。(圖／水利會提供）

「到底這棟建築是那個營造商蓋的？」23日出席大樓落成的民眾，都相當好奇！桃園農田水利會表示，該棟建築是由麗明營造興建，麗明營造因承攬台灣二大設計新穎前衛、施工難度超高的地標工程-「臺中國家歌劇院」與「嘉義故宮南院」，而廣開知名度，現今因承造桃園農田水利會青埔行政大樓落成，被喻為「青埔新地標」的指標性建築，再度讓麗明作品，受到肯定，也凸顯桃園農田水利會對建案品質的嚴格要求。

熱愛寫作，充滿藝文氣息的麗明營造董事長吳春山，出席「青埔行政大樓」剪綵及揭牌活動，與麗明團隊默默立於一旁，處事低調。據了解，吳春山除了陸續擔任「台灣行動菩蕯助學協會」、「台灣老樹救援協會」、「台中生命協會」等社會公益團體理事長，該公司亦與「古典音樂台FM97.7」結緣，推廣台灣動聽的老歌，期麗明的作品如同老歌一樣雋永。

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