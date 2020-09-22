怎麼剛好都是「末代」？　張金蓮為民服務豐厚生命歷練

▲張金蓮主持桃園農田水利會會務委員會議。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

全國17個農田水利會將在10月1日改制為公務機關，同時也不再舉行由會員直選的會長、會務委員選舉，現任會長和會務委員均將成為「末代會長、會務委員」。其中，現任桃園農田水利會會務委員張金蓮，感慨其人生中，竟有兩次擔任「末代」職務，非其服務生涯預料，同時也見証台灣近些年來，民主政治與地方政壇生態丕變！

張金蓮的大半人生，幾乎都在為民眾服務。新屋鄉鄉民代表，她參選六次，當選四屆，其中一次落選後，也順利當選新屋鄉農會代表；4年後，再度選上鄉民代表，繼續為鄉親喉舌。隨著2014年底桃園升格，廢除鄉鎮市民代表會，她鄉民代表的職務才告一段落。之後，她轉戰桃園農田水利會會務委員選舉，並順利當選。

▲當選績優會務委員接受全國水利節大會表揚。（圖／記者楊淑媛翻攝）

「有機會為農民服務，真的感到榮幸。」可惜水利會改制，成為末代的會務委員，張金蓮笑著調侃自己的「服務人生」相當坎坷，「怎麼剛好都是末代？」當過末代鄉民代表、末代水利會會務委員的她，回顧過去30多年的服務人生，仍然很珍惜這些職務所帶給她的寶貴經驗。



細數過去，張金蓮曾擔任代表會、農會、宗親會、水利會、調解委員會各種職務，再加上創立新屋婦女愛心發展協會任首屆理事長，地方上至少有六個「會」都跟她有關。她說，可以不斷以熱情來服務不同的人，這是相當難得的生命歷練。張金蓮期許改制後的水利會，能強化為水利農友的服務效能，讓農民都能得到妥善的幫助。

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