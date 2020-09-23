全台最美水利大樓今落成「完工即歸公」　黃金春致詞酸：夢到小偷

▲桃園農田水利會「青埔行政大樓」落成，黃金春仍立場鮮明反改制。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園農田水利會興建2年、座落於桃園高鐵站前黃金地段、青埔路上的「青埔行政大樓」23日落成！儘管再7天就要卸任，然反水利會改制立場鮮明的會長黃金春致詞中，再度強調卸任後他仍將透過大法官釋憲，以及行政訴訟方式，提出水利會改制違法違憲，為水利農友權益，奮力做最後一博！

▲「青埔行政大樓」甫落成，因面臨改制「完工即歸公」。（圖／資料照）▼「青埔行政大樓」落成。（圖／記者楊淑媛攝）

黃金春並意有所指表示，昨天晚上他做了一個夢，夢見青埔行政大樓的門好像被小偷偷進來，黃的話甫畢，立即引來會場人士哄堂大笑！黃接著說「這個我講事實」，可能是這幾年來，我一直掛念著會員朋友的財富被偷走？對於被喻為全台最美侖美奐的行政大樓，甫完工即充公的情事，黃金春則只能苦笑！

▲黃金春會長與前總幹事黃金德(右)兩人，任內推動「青埔行政大樓」興建，因兩人名字皆有「黃金」被喻為黃金級綠建築。（圖／記者楊淑媛攝）

黃金春說，桃園農田水利會在桃園青埔高鐵站對面就有一萬多坪的商業區土地，還有幾千公頃的水利設施，價值將近4000億的資產，均隨著改制後被民進黨政府接收。

桃園農田水利會表示，該會青埔行政大樓工程費為11億元，具有六大特色，分別是：黃金級以上綠建築標準、黃金級以上智慧建築標準、永續建築、有機建築、創意建築。包括：農田水利處副處長陳衍源、桃園市政府秘書長黃治峯、市府農業局副局長江富貴以及水利會會務委員、小組長500多人蒞臨落成典禮。

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