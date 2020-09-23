　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全台最美水利大樓今落成「完工即歸公」　黃金春致詞酸：夢到小偷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園農田水利會「青埔行政大樓」落成。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園農田水利會「青埔行政大樓」落成，黃金春仍立場鮮明反改制。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園農田水利會興建2年、座落於桃園高鐵站前黃金地段、青埔路上的「青埔行政大樓」23日落成！儘管再7天就要卸任，然反水利會改制立場鮮明的會長黃金春致詞中，再度強調卸任後他仍將透過大法官釋憲，以及行政訴訟方式，提出水利會改制違法違憲，為水利農友權益，奮力做最後一博！▲桃園農田水利會「青埔行政大樓」落成。（圖／記者楊淑媛攝）

▲「青埔行政大樓」甫落成，因面臨改制「完工即歸公」。（圖／資料照）▼「青埔行政大樓」落成。（圖／記者楊淑媛攝）▲桃園農田水利會「青埔行政大樓」落成。（圖／記者楊淑媛攝）

黃金春並意有所指表示，昨天晚上他做了一個夢，夢見青埔行政大樓的門好像被小偷偷進來，黃的話甫畢，立即引來會場人士哄堂大笑！黃接著說「這個我講事實」，可能是這幾年來，我一直掛念著會員朋友的財富被偷走？對於被喻為全台最美侖美奐的行政大樓，甫完工即充公的情事，黃金春則只能苦笑！▲桃園農田水利會「青埔行政大樓」落成。（圖／記者楊淑媛攝）

▲黃金春會長與前總幹事黃金德(右)兩人，任內推動「青埔行政大樓」興建，因兩人名字皆有「黃金」被喻為黃金級綠建築。（圖／記者楊淑媛攝）

黃金春說，桃園農田水利會在桃園青埔高鐵站對面就有一萬多坪的商業區土地，還有幾千公頃的水利設施，價值將近4000億的資產，均隨著改制後被民進黨政府接收。

桃園農田水利會表示，該會青埔行政大樓工程費為11億元，具有六大特色，分別是：黃金級以上綠建築標準、黃金級以上智慧建築標準、永續建築、有機建築、創意建築。包括：農田水利處副處長陳衍源、桃園市政府秘書長黃治峯、市府農業局副局長江富貴以及水利會會務委員、小組長500多人蒞臨落成典禮。

・北極靈芝天然珍稀

ET快訊
iOS 14隱藏秘技大公開！6大懶人小撇步一次看
海陸酒店妹「30秒吸乾威士忌」健檢報告曝光！醫分析超強酒量原
信義區網帥8劈！網紅正宮委屈發聲　超兇雙峰辣照曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市歷屆議員聯誼　郭信良議長介紹市議會1年多來的轉變

全台最美水利大樓今落成「完工即歸公」　黃金春致詞酸：夢到小偷

國慶煙火在台南　黃偉哲：台南防疫旅遊安全無慮！

中秋勞軍 台南市議會向堅守崗位的國軍官兵致敬

台南仁愛之家新都養護所搶救演練　消防七大隊首次使用大量傷患救護系統提升救災效能

屏東失智男報案「機車不見了」　內埔警循零碎記憶找回

行李藥包留車上　台南婦人求助海寮警尋回解憂

台南中元普度紙錢減量燒有成效　兼顧民俗又環保

騎士加油被撞飛插車拖行10m！　妻跟在後目睹「5秒死亡」後仰癱軟

後疫情時代教育變革　中原大學打造全球第一間Hybrid複合教學

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

台南市歷屆議員聯誼　郭信良議長介紹市議會1年多來的轉變

全台最美水利大樓今落成「完工即歸公」　黃金春致詞酸：夢到小偷

國慶煙火在台南　黃偉哲：台南防疫旅遊安全無慮！

中秋勞軍 台南市議會向堅守崗位的國軍官兵致敬

台南仁愛之家新都養護所搶救演練　消防七大隊首次使用大量傷患救護系統提升救災效能

屏東失智男報案「機車不見了」　內埔警循零碎記憶找回

行李藥包留車上　台南婦人求助海寮警尋回解憂

台南中元普度紙錢減量燒有成效　兼顧民俗又環保

騎士加油被撞飛插車拖行10m！　妻跟在後目睹「5秒死亡」後仰癱軟

後疫情時代教育變革　中原大學打造全球第一間Hybrid複合教學

20歲女友疑用「精神控制」！他深陷1年半畸戀　手寫13字中毒亡

新台幣收盤貶值1.4分　收在29.216元

鴻海科技日10／16登場　邀請函文案「3+3=∞」具巧思

抽中一張賺15.2萬！汎德永業25日申購抽籤　公開申購價為180元

恐怖！「天降烏鴉屍體」鋪滿馬路　網友：畫面如世界末日

中職／史上新秀最大約　王維中立下障礙：不想被超越

微整型注射針劑安全　慎選優良醫師與診所

秋意・濃／KOL李柔公開神級「大地色穿搭術」！別超過3色、疊搭是關鍵

台南市歷屆議員聯誼　郭信良議長介紹市議會1年多來的轉變

電線突走火「不可先噴滅火器」　1常識也勿潑水：反更危險！

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

騎士被撞死拖行10m！妻跟在後目睹

坑人水果9顆1050元！老闆超猛反擊

彰化4天2起送肉粽！載到海邊送煞

負評3餐廳煮得像屎！男大生被抓哭了

虎尾鎮長丁學忠有演戲天份　父親是導演

客運業者行駛「宜蘭市─新店」　有百萬元獎勵

永安海螺文化體驗園區上樑　年底完工

彰化惡火奪2童　初勘結果出爐

台積電竹南廠已建30%　明年中完工

花蓮越夜越精彩　太平洋靚彩節10月閃耀登場

中原大學　打造全球第一間Hybrid複合教學

2020桃園中秋公園烤肉　只開放一處地點

國慶中秋　麗寶樂園推推第2人入場20元

不做毒蟲台中50歲男子重新出發

更多熱門

相關新聞

怎麼剛好都是末代？　張金蓮服務一生

怎麼剛好都是末代？　張金蓮服務一生

全國17個農田水利會將在10月1日改制為公務機關，同時也不再舉行由會員直選的會長、會務委員選舉，現任會長和會務委員均將成為「末代會長、會務委員」。其中，現任桃園農田水利會會務委員張金蓮，感慨其人生中，竟有兩次擔任「末代」職務，非其服務生涯預料，同時也見証台灣近些年來，民主政治與地方政壇生態丕變！

水利會改制　議員關切會有土地利用

水利會改制　議員關切會有土地利用

桃園水利會新大樓超吸睛　未來使用農委會定奪

桃園水利會新大樓超吸睛　未來使用農委會定奪

桃園農田水利管理處長　傳何明光接任

桃園農田水利管理處長　傳何明光接任

反會長官派　水利會務委員推代理會長

反會長官派　水利會務委員推代理會長

關鍵字：

水利會改制桃園農田水利會青埔大樓完工歸工

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

熊熊特斯拉未婚夫「開法拉利載妹偷吃」！

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

小鬼4000萬遺產「生母也能繼承一半」！律師揭2難關

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

吳宗憲鬆口「打算退出《玩很大》」！　遭質疑節目太累：我從不准危險發生

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

快訊／峮峮忍痛：不曉得哪天我才會復原！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面