電力工程車下台78匝道車頭突冒煙　駕駛靠路邊瞬成火球驚險逃命

記者蔡佩旻／雲林報導

今（24）日傍晚5點多正值下班時間，虎尾土庫78交流道下發生一起火燒車意外，一輛電力工程車下交流道，司機發現車頭車斗間突然冒出白煙，警覺不妙隨即於左轉後向右側車道停靠，跳下車查看發現火花冒出，隨即撥打119求助，警消獲報後趕抵現場搶救，火勢猛烈一度造成車潮回堵，所幸未釀更大傷亡，詳細起火原因仍待火調人員釐清。

▲今日傍晚5點多，虎尾土庫78交流道下發生一起火燒車意外，瞬間車頭變成一團火球。（圖／記者蔡佩旻攝）



陳姓司機心有餘悸表示，從林內作業完後從78快速道路返回虎尾，在下交流道停碰巧遇到紅燈，一停車就發現車頭與車斗中間冒出白煙及油臭味，警覺狀況不對，在綠燈亮起後隨即左轉並向右停靠，下車發現已冒出火花，撥打119後遂進行自主滅火，用毛巾打火的過程中造成手背稍微燙傷脫皮，向醫護人員表示不用就醫。

▲今日傍晚5點多，虎尾土庫78交流道下發生一起火燒車意外，瞬間車頭變成一團火球。（圖／記者蔡佩旻攝）



工程公司黃姓業者趕到現場，在關心司機後隨即向火調人員表示，車輛昨天保修完畢，今日在工程現場車斗降不下來，疑似抑壓管破裂，下午在通知修配廠人員處置先收下升降籃，就讓司機直接開回虎尾，沒想到會這樣燒起來，還好司機沒事，後續會將車子先拖回公司，配合火調人員後續調查。

▲警消約40分鐘後將火勢撲滅，車頭僅剩骨架，所幸未釀更大傷亡。（圖／記者蔡佩旻攝）

疑似因為抑壓管漏油，火花冒出後一發不可收拾，瞬間車頭變成一團火球，一度造成虎尾林森路土庫交流道下車流回堵，警消約40分鐘後將火勢撲滅，車頭僅剩骨架，所幸未釀更大傷亡，詳細起火原因仍待火調人員釐清。

▲司機先行使用毛巾打火的過程中造成手背稍微燙傷脫皮，向醫護人員表示不用就醫。（圖／記者蔡佩旻攝）



►北極靈芝天然珍稀

【其他新聞】

►雲林監獄中秋溫馨懇親 400多名家屬收容人相聚成圓

►沒收到交通罰單卻被加倍強制扣款 監理站：這樣做就可避免

►與死神的距離！嘉義監理所結合駕訓班 辦理視線死角觀摩體驗

►2020雲林國際偶戲節 帶領戲迷進入「男神時代」