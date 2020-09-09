全來自大陸！網路賣兒童床邊護欄「縫隙太大」　抽檢7件不合格

▲消保處公布兒童用床邊護欄品質安全檢測暨標示查核結果。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

行政院消保處與經濟部標準檢驗局今年4月開始至8月合作，在北部地區實體店面及網路商店買了10件市售「兒童用床邊護欄」，針對「品質檢測」、「標示查核」查核，結果今（9日）公布，共有7件不符合規定，且有一大共通點是，違規商品都是網路商店販賣，且來自大陸。

消保處指出，品質檢測項目分「一般構造」、床邊護欄安全性」，10件中有2件不符合規定。標示查核項目分「商品檢驗法」、「商品標示法」，有5件不符合規定，兩大查核共7件違規。

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▲▼消保處表示，查核不合格的產品都來自大陸。（圖／記者許展溢攝）



標檢局表示，品質檢測模擬重量15公斤，不符合規定的2件產品，主要問題是護欄本體「孔洞過大」、床圍本體「孔隙過大」，及床邊護欄製造商未建議床墊最大厚度。且床邊護欄構建與底架之間縫隙過大，及床邊護欄本體孔隙過大。標示查核則是未標示商品檢驗標識及缺漏商品尺度，跟大陸製商品的製造商名稱和地址都沒有以繁體中文標示。標檢局進一步說明，床邊護欄空隙規定是4.5至6.5公分，太大太小都不行，這次不合格的都超過15公分。

▲消保處表示床邊護欄空隙規定為4.5公分至6.5公分。（圖／記者許展溢攝）



消保官王德明說，去年跟今年都抽查10件，各有2件品質查核未符合規定，共通點是都在「網路商店」購買，呼籲消費者選購時一定要看有無「商品安全標章」，若無就會有一定危險性。至於中文標示警語部分也要注意，使用床邊護欄小孩年紀必須落在18個月以上，5年以下，其他建議使用嬰兒床。王德明受訪提到，所有不合格項目都是在網路平台買到的，都是從大陸進口，至於怎麼罰？王德明表示，會罰進口商，並強調商品過於便宜要注意，品質好壞差距很大。

▲王德明強調，商品太便宜要注意，購買時一定要注意有無商品安全標章。（圖／記者許展溢攝）



標檢局指出，未依規定標示商品檢驗標識者，查證屬逃避檢驗者，將依商品檢驗法罰25萬以上，250萬以下。違反商品檢驗法則處20萬以上，200萬以下罰鍰。