中秋節物價變動　北市調查：豬肉漲價0.91％、文旦下跌12.10％

▲北市主計處調查中秋節物價狀況，豬肉價格上漲0.91％。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

明天開始就是中秋連續假期，不少民眾會選擇與親友一同烤肉歡慶佳節。台北市政府主計處調查中秋節物價狀況，於連續假期前三天與前三十天相較，蛤及豬肉因部分賣場減少優惠幅度，以及雞蛋因供量減少，致價格呈現上漲；文旦、茭白筍、玉米及秋刀魚因供量增加，以及烤肉醬、月餅及麵粉因部分賣場降價促銷，致價格呈現下跌。

為反映109年中秋節前台北市節慶物價情況，台北市政府主計處分別於9月1日（假期前三十天）、9月20日（假期前十天）及9月27日（假期前三天），辦理月餅、雞蛋、文旦、豬肉、玉米、茭白筍、秋刀魚、蛤、烤肉醬及麵粉等具代表性項目之零售價格訪查工作。

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調查結果顯示，中秋節連續假期前三天之節慶商品價格與前三十天相較，蛤及豬肉因部分賣場減少優惠幅度，致價格分別上漲1.63％及0.91％；雞蛋因供量減少，致價格上漲1.54％；文旦、茭白筍、玉米及秋刀魚因供量增加，致價格分別下跌12.10％、5.89％、3.72％及0.09％；烤肉醬、月餅及麵粉因部分賣場降價促銷，致價格分別下跌7.98％、1.71％及0.99％。

若就期間（中秋節連續假期前三十天、前十天與前三天）價格變動情形分析，蛤因受氣候因素影響產量減少，致價格持續上漲；雞蛋及豬肉反映成本調整售價，惟接近節慶日時推出促銷活動，以及玉米因接近節慶日時產量增加，致價格先漲後跌；烤肉醬因部分賣場增加優惠幅度，以及筊白筍、文旦因供量持續增加，致價格持續下跌；秋刀魚因接近節慶時需求增加，致價格跌後反漲；麵粉及月餅因部分賣場促銷活動持續，致價格下跌後持平。

若就假期前三天與上年同期比較，秋刀魚受氣候影響漁獲減少，玉米、蛤、雞蛋及文旦則因供量較上年同期減少，致價格分別上漲15.28％、6.11％、5.60％、2.54％及0.41％；烤肉醬及月餅因部分賣場優惠幅度較上年同期減少，致價格分別上漲4.65％及0.45％；茭白筍因供量較上年同期充裕，致價格下跌10.17％；豬肉及麵粉因部分賣場優惠幅度較上年同期增加，致價格分別下跌1.97％及0.31％。

以上物價變動概況詳109年台北市中秋節節慶商品價格變動分析表；另109年中秋節後台北市節慶商品價格變動概況，台北市政府主計處預訂於109年10月8日發布調查結果。

▲北市主計處調查中秋節物價狀況，文旦價格下跌12.10％。（資料照／記者許展溢攝）