圈養再射殺當娛樂　南非千頭獅子命喪「困獵」場

▲憂愁的獅子待被困獵。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者劉佩婷／綜合報導

在南非，一些被「商業化」的獅子遭商人集中且困在一個地方獵殺，當作日常的娛樂，被「困獵」的獅子存活下來的機率根本是零，統計顯示，南非全國每年約有一千頭獅子被獵殺，狩獵活動在2012年為南非帶來瞭高達1.15億美元的收入。

「困獵」，顧名思義就是把獅子困在一個小區域，提供獵人射殺，也稱為圈養狩獵，而困獵的過程對於動物來說相當不人道，為了滿足富商的慾望，把動物聚集在一起飼養，有些甚至為了提高射擊的命中率，還會對獅子下藥，以便獵人射殺，待獅子死亡之後還會利用牠們皮毛或牙齒等有價值的部位高價售出。

德國野生動物關注組織「Wild@Life eV」於2019年11月前往南非一個困獵場救出近10隻骨瘦如柴的獅子，美國20個州也立法限制困獵這項活動，同時也有許多愛護動物的團體對於困獵這項傳統延續至今的習俗非常不認可，對於南非的習俗感到羞恥。

許多動保協會組織多年來希望透過集會遊行運動來達到立法保護動物的法規，以禁止圈養狩獵，但南非政府至今未將其規定視為非法，不僅忽視這項議題，還向以前是非法的繁殖場追溯發放了許可證，此舉讓許多反對「困獵」這個活動的團體相當不滿。