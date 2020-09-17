逼11歲女兒剃成和尚頭、踹到眼窩骨折　繼父：她辜負我的期望

記者黃翊婷／綜合報導

日本兵庫縣神戶市34歲工人被指控對就讀小學6年級的女兒施暴，不僅強迫將她的頭髮亂剪成超短平頭（日文又稱和尚頭），還朝臉部又踢又打。垂水署警方初步研判，女童的左眼傷勢花了一個月才復原，可能曾被打到骨折，詳細的案情目前仍在了解當中。

▲繼父亂剪繼女頭髮，聲稱是懲罰她不聽話。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

根據《神戶新聞NEXT》16日報導，施暴的男子和女童母親於4年前再婚，算是繼父，今年8月4日深夜10時50分至隔日凌晨1時之間，他涉嫌在家中強迫把11歲大女兒的頭髮剪成平頭，過沒幾天再次施暴，對著臉部又踹又打。

33歲的母親8月17日發現女兒離家出走，趕緊前往垂水署報案。雖然只花了1個小時就找到人，但一名參與搜索的民眾表示，女童被發現時頭髮被剪得超短，眼睛附近還有瘀傷，疑似受到虐待。

警方經過調查後初步研判，女童左眼的傷勢花了整整一個月才治癒，可能曾被打到骨折，而他們家中還有3歲的二女兒和1歲的小兒子，所幸經檢查確認都沒有受傷。

而施暴的繼父落網之後，坦承的確有對11歲繼女做出上述那些懲罰，「我給過她很多次機會，但她背叛了我的期待。」由於整起案件仍有疑點尚待調查，警方目前還在釐清當中。