　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園消防局採購「敵腐靈、六氟靈」全面配發　化災防備添利器

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市消防局為強化化學災害事故防護能量，採購化災沖洗液「敵腐靈、六氟靈」供消防人員緊急搶救使用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局為強化化學災害事故防護能量，採購化災沖洗液「敵腐靈、六氟靈」供消防人員緊急搶救使用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市是全國第一工業大城，轄區有32個工業區與上萬家工廠，其中化學品種類繁多，且歷年發生多起化學災害事故，桃園市消防局為強化化災事故防護能量採購化災沖洗液「敵腐靈、六氟靈」供各分隊消防人員緊急救時使用，桃園市消防局指出，桃園市率全國之先全面配發化學沖淋套件至各分隊，在第一時間有沖洗液可進行自救處置，以降低傷害提升第一線同仁執行化災搶救安全。

▲桃園市消防局為強化化學災害事故防護能量，採購化災沖洗液「敵腐靈、六氟靈」供緊急搶救使用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局為強化化學災害事故防護能量，採購化災沖洗液「敵腐靈、六氟靈」供緊急搶救使用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局表示，今年採購的化災沖洗液「敵腐靈、六氟靈」皆符合歐盟EN15154規範，敵腐靈為高份子兩性高逆滲壓螫合劑水溶液，可針對酸鹼類、氧化劑、有機溶劑等1500種化學物質進行中和，能有效緩和傷口，將化學物質抑制在體外，且不具放熱性，不會對鼻、眼與傷口造成二次傷害。六氟靈針對氫氟酸（俗稱化骨水）進行沖洗，利用獨特螫合作用抓取氟離子與氫離子，有效降低化骨水對人體之傷害。

▲桃園市消防局為強化化學災害事故防護能量，採購化災沖洗液「敵腐靈、六氟靈」，在搶救化學災害時使用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局為強化化學災害事故防護能量，採購化災沖洗液「敵腐靈、六氟靈」，在搶救化學災害時使用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

值得一提的是，桃園市消防局率全國各縣市之先，全面配發化學沖淋套件至各分隊，為讓消防同仁在化學災害事故搶救不慎遭受化學物質潑及，第一時間有沖洗液可進行自救處置，可有效降低傷害，大幅提升消防同仁執行化災搶救安全。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►省錢男女套房同住...她弟弟來借宿　情況失控慘變「寄生下流」

►避免中秋卡車陣　桃園警公布易塞雷區...4大違規列必抓

►載家人出遊卻撞電桿卡路中大塞車　警民6人合力抬車解危

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
規模5.9地震與台東連震有關？　氣象局回應了
快訊／台北超搖！12:37地震規模5.9　最大震度4級
快訊／12:37地震！　國家級警報大響
iPhone 12優缺點一次看　效能、售價總評比
開戰能撐多久？台灣退役老兵叮嚀兒子：一槍幹掉要你衝鋒的長官
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自己財產自己護即時消災才是福　台南市消防民力召募計畫聯合宣導

桃園消防局採購「敵腐靈、六氟靈」全面配發　化災防備添利器

黃偉哲要讓果農過個快樂中秋節　文旦大果收購利用補助款30日撥發

南警愛運動　組隊「海南幫幫忙」勇渡日月潭！父子檔體力過人　

黃敏惠「整體施政滿意度」獲80%民眾滿意　文教力指標本島第二名

嘉義市深化食安作為　加強肉品標示稽查及抽驗

嘉義市國民體育日全國萬人健走大會師　獎品超豐富

參與虎爺誕辰遶境突心肌梗塞　他獲救後返配天宮致謝

全國最大「光織影舞」　嘉義北香湖公園閃耀整個10月

擴大「禁菸區」　鄭文燦提5大環保措施提升桃園空氣品質

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心❤ 紫羽毛展翅超夢幻！網：美暈了

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

自己財產自己護即時消災才是福　台南市消防民力召募計畫聯合宣導

桃園消防局採購「敵腐靈、六氟靈」全面配發　化災防備添利器

黃偉哲要讓果農過個快樂中秋節　文旦大果收購利用補助款30日撥發

南警愛運動　組隊「海南幫幫忙」勇渡日月潭！父子檔體力過人　

黃敏惠「整體施政滿意度」獲80%民眾滿意　文教力指標本島第二名

嘉義市深化食安作為　加強肉品標示稽查及抽驗

嘉義市國民體育日全國萬人健走大會師　獎品超豐富

參與虎爺誕辰遶境突心肌梗塞　他獲救後返配天宮致謝

全國最大「光織影舞」　嘉義北香湖公園閃耀整個10月

擴大「禁菸區」　鄭文燦提5大環保措施提升桃園空氣品質

大甲鐵砧山雕塑公園二期完工　盧秀燕、蔡其昌互謝對方爭取預算

女官員相親收3萬8　隔4天沒連絡...怪阿伯傳訊：還錢否則找黑道

王令麟總裁「利他」核心理念觸動　東森皇冠級經銷商陳柏榮慶幸追求夢想人生！

感激昔日公牛老將教導　巴特勒：沒他們我不能站在這裡

川普維持鬥雞性格！壓著拜登「連珠炮」攻擊　遭反嗆：趕出白宮

教士頭兩號先發都受傷　推第4號先發G1對紅雀金廣鉉

5.9地震觸動國家警報！　氣象局示警：還會有餘震

神隱1個月！300哥最新狀況曝光　寶貝賓士「放車格生灰」淒涼慘

「洗鍋水沖到奶瓶」準妯娌廚房開戰　小叔傻眼：我只是想吃泡麵

國民黨收到國慶大典邀請　江啟臣確定出席：去大聲唱國歌

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

地方熱門新聞

農夫找到比人大白菇！網嚇：底下有屍？

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

全聯無印良品店　全台第一家開在嘉義

實踐大學內門校區宿舍啟用　董座感謝蘇清泉付出

鄭文燦提5大環保措施　提升空氣品質

原黨部遭拍賣　國民黨壽豐、光復鄉黨部低調喬

與友半夜吵架　女從三地門走到內埔迷途

金舶獎及桃園潛力獎　表揚15企業

萬人泳渡日月潭 店家仍嘆生意掉四成

免費蒜泥裡加料！小六女童倒醬油攪拌

參與遶境突心肌梗塞　他獲救後返配天宮致謝

中秋親子來新竹共遊設計展

立委陳亭妃邀體育署南下會勘

2020桃園中秋公園烤肉　只開放一處地點

更多熱門

相關新聞

台南市消防局採購化災用搶救裝備並進行訓練

台南市消防局採購化災用搶救裝備並進行訓練

台南市消防局採購化災用搶救裝備器材，9月11～12日辦理教育訓練，藉此提升消防人員化災搶救用個人防護裝備外，亦展現守護安全大台南之決心。

關鍵字：

桃消防局化學沖洗液化災

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

小馮東區現蹤被5男搭訕　甜笑曝單身

高中生傘中藏刀進教室　瞄準太陽穴刺死2女同學！

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

快訊／爆炸聲震醒彰化！國3翻車事故司機亡

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面