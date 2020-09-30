桃園消防局採購「敵腐靈、六氟靈」全面配發　化災防備添利器

▲桃園市消防局為強化化學災害事故防護能量，採購化災沖洗液「敵腐靈、六氟靈」供消防人員緊急搶救使用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市是全國第一工業大城，轄區有32個工業區與上萬家工廠，其中化學品種類繁多，且歷年發生多起化學災害事故，桃園市消防局為強化化災事故防護能量採購化災沖洗液「敵腐靈、六氟靈」供各分隊消防人員緊急救時使用，桃園市消防局指出，桃園市率全國之先全面配發化學沖淋套件至各分隊，在第一時間有沖洗液可進行自救處置，以降低傷害提升第一線同仁執行化災搶救安全。

▲桃園市消防局為強化化學災害事故防護能量，採購化災沖洗液「敵腐靈、六氟靈」供緊急搶救使用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局表示，今年採購的化災沖洗液「敵腐靈、六氟靈」皆符合歐盟EN15154規範，敵腐靈為高份子兩性高逆滲壓螫合劑水溶液，可針對酸鹼類、氧化劑、有機溶劑等1500種化學物質進行中和，能有效緩和傷口，將化學物質抑制在體外，且不具放熱性，不會對鼻、眼與傷口造成二次傷害。六氟靈針對氫氟酸（俗稱化骨水）進行沖洗，利用獨特螫合作用抓取氟離子與氫離子，有效降低化骨水對人體之傷害。

▲桃園市消防局為強化化學災害事故防護能量，採購化災沖洗液「敵腐靈、六氟靈」，在搶救化學災害時使用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

值得一提的是，桃園市消防局率全國各縣市之先，全面配發化學沖淋套件至各分隊，為讓消防同仁在化學災害事故搶救不慎遭受化學物質潑及，第一時間有沖洗液可進行自救處置，可有效降低傷害，大幅提升消防同仁執行化災搶救安全。

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