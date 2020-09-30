才到職半年！槽車國道自撞爆炸「駕駛慘死留2子」　老父悲：兒很孝順

▲槽車車頭在撞擊後嚴重變形，目前已被拖回國道七隊。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

國道3號南下196K處彰化系統今（30日）凌晨0時許發生死亡事故，37歲的蔡男駕駛滿載氫氣的槽車準備南下前往台南交貨，不料在國道3號接國道1號處的出口匝道失控自撞護欄，車頭、車體當場分離，蔡男與後方的氫氣桶槽一同墜落20米高的高架橋下，當場重傷慘死，現場還傳出陣陣火光與爆炸聲。稍早廠商已經趕赴彰化協處，對於記者提問不發一語，僅表示「我失去一個優秀員工，真的很難過！」

國道七隊警方初步調查，蔡男家住高雄，29日傍晚5時駕駛氫氣槽車前往桃園，晚間返程前往台南交貨途中行經國道3號彰化段，準備轉接往國道1號，不料經過出口匝道時疑似因轉彎幅度過大而失控，車體猛力撞擊護欄後翻覆，車頭與車體瞬間分離，車頭翻覆留在匝道上，而駕駛蔡男則與後方的氣體桶槽自高約20米的高架橋上墜落，現場瞬間引爆火光。

▲撞擊護欄後車頭與後方氫氣桶槽分離。（圖／記者唐詠絮翻攝）

由於整起意外引發多次爆炸，遠在數公里外的民宅都能清楚聽聞巨大聲響，民眾紛紛外出查看，赫見高架橋下竄出驚悚火光。因氫氣是高度易燃燃料，現場也不斷傳出氣體外洩聲，彰化縣消防局獲報後第一時間趕抵現場救援，並使用化學泡沫滅火降溫，雖然事後順利將火勢撲滅，一同墜落高架的蔡男雖然躲過火吻，但其全身多處骨折，被發現時已經明顯死亡，目前遺體已運往彰化殯儀館，將待檢方下午進行相驗。

稍早貨運公司廠商也前往彰化處理後續事宜，面對記者追問是否有保險等細節均不發一語，過程中還不斷伸手扶額、掩面，神情痛苦哀淒，僅淡淡地向記者表示，「我失去一個優秀的員工，真的很難過，不要再折磨我了！」

據了解，死者蔡男已婚，才剛到該家位於高雄的氣體貨運公司任職約半年，不料卻發生意外魂斷國道。目前家屬接獲噩耗後已趕抵彰化，稍早蔡男父親走出國道七隊，表示37歲的死者蔡男是家中次子，有2個孩子就讀國中，雖然已經與妻子離婚，但兒子相當孝順懂事，平時看他上班都很快樂，「我的孩子很乖」，不解為何會發生事故；現確切肇因還有待警方進一步釐清。

▼貨運廠商面對記者提問不發一語，僅表示失去一個優秀員工很難過。（圖／記者唐詠絮攝）

▼死者父親稍早步出國道七隊，神情哀戚。（圖／記者唐詠絮攝）