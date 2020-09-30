美選首場辯論！川普需扭轉選情　拜登求「平穩無錯」

▲美國總統川普與前副總統拜登。（組圖／美聯社、路透社）

文／中央社克里夫蘭29日綜合外電報導

美國總統川普和民主黨對手前副總統拜登，今天將在中西部展開首場辯論，距離11月3日大選只剩35天。這是三場辯論會中的第一場，地點就在可能決定誰入主白宮的激戰區舉行。

美國中西部地區大報「底特律新聞報」（Detroit News）分析，最新民調顯示，拜登（Joe Biden）在密西根在內等多數激戰選區領先，川普恐怕必須想辦法扭轉選情，拜登則必須證明他已經準備好入主白宮。

密西根大學學務長卡爾（Aaron Kall）指出：「這確實是兩黨候選人可以一錘定音，在根本上左右這場選戰的寥寥幾個機會之一。」

卡爾指出，儘管川普和拜登預計將舉行三場電視辯論會，但今天這一場不但是第一場，也是最重要的一場，因為這場辯論將吸引大批的觀眾，而且在10月15日舉行第二場辯論前，可能將有很多人已提早投下選票。

尋求連任的川普已74歲，他一再質疑77歲的對手拜登，在心智上是否足以勝任總統的職務。

川普5月推文時說：「我們11月將會選贏一位疲憊不堪的男士：『愛睏喬』（Sleepy Joe）。」

但在近幾週來，川普的競選策略改變，轉為凸顯拜登擔任前副總統和前總統參選人時的辯論經驗。

川普27日要求在兩人首場辯論會登場之前或之後，拜登應接受藥物檢測。「他的辯論表現一直非常不穩定，這麼說還算客氣。」

奧克蘭大學（Oakland University）政治學教授杜里歐（David Dulio）表示，倘若拜登整個晚上沒有犯下什麼重大錯誤，可能會有「相當不錯的一晚」。

杜里歐說，川普的競選團隊「之前批評他，質疑他的能力，可能適得其反，幫了拜登的競選團隊大忙。凡此種種，至少就辯論來說，扮演了降低門檻的角色」。

前密西根州州長、同時也是拜登的支持者布朗夏（Jim Blanchard）說，他不擔心拜登會這裡失言，那裡凸槌。

「在川普說了那些事情之後，拜登若是這裡凸點槌，那裡說錯話，我想不會有關係。」

布朗夏說，拜登只需要當自己，扮演好一位好人和一名政治家。拜登應該指出川普不正確之處，但讓其他人去全力對付川普的不實說法就好。

卡爾指出，儘管拜登的支持者希望他能避免犯下重大失誤，但川普肯定會想辦法讓失誤發生。川普必須扭轉關於這場選戰的論述，在選民的心中撒下質疑拜登的種子。卡爾曾擔任「辯川普」（Debating the Donald）一書的編輯，內容分析川普過去辯論的表現。

卡爾說，川普必須對拜登發動攻勢，在長達90分鐘的辯論中，全場咄咄逼人。

民調專家，同時也是葛蘭加里夫集團（Glengariff Group）創辦人庫茲巴（Richard Czuba）表示，問題是拜登要如何應付這場『猛攻』。

「在進行民調，和焦點團體訪談時，尤其是女性，她們會告訴你。我們受夠了推文。我們受夠了謊言。我們受夠了假新聞。」

庫茲巴說：「拜登不能踩到這些地雷。」

庫茲巴指出，這場辯論或許沒辦法改變很多已經做好決定的選民。但在投票前的三場辯論會中，首場辯論最重要，因為第一場通常會吸引最多的觀眾，特別是辯論會一開始的前45分鐘。

密西根共和黨黨部女主委柯克斯（Laura Cox）表示，川普在辯論會中將談論經濟、國家願景，以及要為美國民眾作什麼事。

柯克斯在記者會上將拜登貼上「愛睏喬」的標籤，還說對這位前副總統在辯論會上的表現期望不高。