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美選辯論初登場！　川普與拜登攻防「重大議題」一次看

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記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統大選首場辯論將於美東時間周二（29日）晚間展開，執政近4年的川普對上民主黨籍挑戰者拜登（Joe Biden），兩人各自都有無可避免將被問到的問題。大選只剩35天，部分州的「提前投票」已經開跑；辯論維持90分鐘，全美數以百千萬計的選民將就政策、論述及性格決定傾向何方。

▲▼民主黨總統參選人拜登與總統川普。（合成圖／路透）

▲民主黨總統參選人拜登與現任總統川普首場辯論今登場。（合成圖／路透）

COVID-19與經濟

根據《美聯社》指出，現任總統川普執政將面臨的最大問題，是全國在他主導之下，為何會成為全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重國家。截至台灣時間30日上午7點30分，美國累計染疫人數718萬6527例、死亡人數20萬5895人。

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲疫情、避稅成川普最大痛點。（圖／達志影像／美聯社）

聯邦所得稅

《福斯新聞》（FOX News）的華勒斯（Chris Wallace）為此次辯論主持人，不論他或拜登，都會就疫情問題施壓川普回答，還包括如今美國數以千萬計的人民失業，以及川普過去15年有10年未繳稅，繳交聯邦所得稅的其中兩年合計還只有1500美元（約近新台幣5萬元）。

高等法官任命與法律與秩序

川普似乎很喜歡論戰，但就過去的「答題」歷史，他可以無所不用其極只為了轉變話題和風向。這次的辯論他可以轉移到議題更為溫和的高等法院法官任命，或全美多地仍因「黑命貴」示威抗議的「法律與秩序」議題，或者他很可能會反過來緊抓拜登的神智情況，以及拜登兒子和中國的商業關係。

4年前川普以房地產巨擘、電視明星之姿挑戰大位，他的包袱相對少得多，但現在他是執政4年的總統，難以斷定選民是否仍會接受他的各種張狂行為。

選舉公正性

川普4年前即拒絕承諾敗選時會接受結果，今年他不斷攻擊「郵寄選票」制度，認為此制度會有選舉舞弊的情形，甚至鼓吹選民拒絕投票。此前他再次被問及這次若敗選是否會接受選舉結果，他仍不願正面回答，「我不會說會或不會」，而且自信不會有敗選問題，「我會繼續執政4年」。

▲▼民主黨總統候選人拜登在賓州費城批評川普加速最高法院大法官提名一事是在利用總統的政治權力。圖／路透）

▲拜登神智問題引注意，甚至多次川普被質疑用藥來改善頭腦情況。（圖／路透）

神智問題與家庭政商關係

對於拜登而言，善用網路及推特的川普團隊一向砲火猛烈，但過去一年來，高齡77歲的拜登承受的主要攻擊都圍繞在他的神智及口誤情況，並不是美國總統的適任人選，他甚至被愛給人亂取綽號的川普戲稱「瞌睡喬」（Sleepy Joe）。此前拜登甚至在電視連線受訪時表示，自己「180年前」選上參議員，甚至出現腦筋打結的情況，而他的頻頻口誤更可追溯至2013年的副總統任內。

因此這次辯論拜登的首要任務，應是全力說服選民他有足夠的力量，能夠掌握自由世界最高的權力。與此同時，拜登還有另一條路，在從政近半世紀的洗禮，他是辯論經驗早已多於川普，而外交與國家政策也被認為更有說服力。

美國近年左派與右派分歧急遽加深，川普與他的共和黨團隊一直想在拜登身上貼上「社會主義」的標籤；拜登與民主黨人則不斷斥責川普是一名種族主義者。美國大選牽動世界局勢，美股投資人與各國都在觀望此次辯論，端看兩人如何互相攻防。

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