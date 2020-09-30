美選辯論初登場！　川普與拜登攻防「重大議題」一次看

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統大選首場辯論將於美東時間周二（29日）晚間展開，執政近4年的川普對上民主黨籍挑戰者拜登（Joe Biden），兩人各自都有無可避免將被問到的問題。大選只剩35天，部分州的「提前投票」已經開跑；辯論維持90分鐘，全美數以百千萬計的選民將就政策、論述及性格決定傾向何方。

▲民主黨總統參選人拜登與現任總統川普首場辯論今登場。（合成圖／路透）

COVID-19與經濟

根據《美聯社》指出，現任總統川普執政將面臨的最大問題，是全國在他主導之下，為何會成為全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重國家。截至台灣時間30日上午7點30分，美國累計染疫人數718萬6527例、死亡人數20萬5895人。

▲疫情、避稅成川普最大痛點。（圖／達志影像／美聯社）

聯邦所得稅

《福斯新聞》（FOX News）的華勒斯（Chris Wallace）為此次辯論主持人，不論他或拜登，都會就疫情問題施壓川普回答，還包括如今美國數以千萬計的人民失業，以及川普過去15年有10年未繳稅，繳交聯邦所得稅的其中兩年合計還只有1500美元（約近新台幣5萬元）。

高等法官任命與法律與秩序

川普似乎很喜歡論戰，但就過去的「答題」歷史，他可以無所不用其極只為了轉變話題和風向。這次的辯論他可以轉移到議題更為溫和的高等法院法官任命，或全美多地仍因「黑命貴」示威抗議的「法律與秩序」議題，或者他很可能會反過來緊抓拜登的神智情況，以及拜登兒子和中國的商業關係。

4年前川普以房地產巨擘、電視明星之姿挑戰大位，他的包袱相對少得多，但現在他是執政4年的總統，難以斷定選民是否仍會接受他的各種張狂行為。

選舉公正性



川普4年前即拒絕承諾敗選時會接受結果，今年他不斷攻擊「郵寄選票」制度，認為此制度會有選舉舞弊的情形，甚至鼓吹選民拒絕投票。此前他再次被問及這次若敗選是否會接受選舉結果，他仍不願正面回答，「我不會說會或不會」，而且自信不會有敗選問題，「我會繼續執政4年」。

▲拜登神智問題引注意，甚至多次川普被質疑用藥來改善頭腦情況。（圖／路透）

神智問題與家庭政商關係

對於拜登而言，善用網路及推特的川普團隊一向砲火猛烈，但過去一年來，高齡77歲的拜登承受的主要攻擊都圍繞在他的神智及口誤情況，並不是美國總統的適任人選，他甚至被愛給人亂取綽號的川普戲稱「瞌睡喬」（Sleepy Joe）。此前拜登甚至在電視連線受訪時表示，自己「180年前」選上參議員，甚至出現腦筋打結的情況，而他的頻頻口誤更可追溯至2013年的副總統任內。

因此這次辯論拜登的首要任務，應是全力說服選民他有足夠的力量，能夠掌握自由世界最高的權力。與此同時，拜登還有另一條路，在從政近半世紀的洗禮，他是辯論經驗早已多於川普，而外交與國家政策也被認為更有說服力。

美國近年左派與右派分歧急遽加深，川普與他的共和黨團隊一直想在拜登身上貼上「社會主義」的標籤；拜登與民主黨人則不斷斥責川普是一名種族主義者。美國大選牽動世界局勢，美股投資人與各國都在觀望此次辯論，端看兩人如何互相攻防。