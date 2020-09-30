全聯神秘貨架區「藏中衛稀有口罩」　他結帳悲劇了...淚還給店員

▲抬頭赫見隱藏版口罩！（圖／翻攝全聯消費經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

儘管口罩供給已達標，不過當特殊花色在眼前出現，多數民眾還是會衝動購物！一名男網友笑稱，日前去全聯超市一趟，無意間抬起來往貨架一看，發現兩盒「中衛神級口罩」卡在上面，讓他驚喜爆棚。照片曝光後，引發一票網友心動衝了，「從現在此刻開始～我都要仰著頭走路 ！」

台南一名男網友在臉書公開社團《全聯消費經驗老實說》興奮直呼，最近去超市採買日用品，一如往常在打掃專區來回走，無意間抬頭一看，發現兩盒「中衛隱藏版口罩」，右邊也有一款南六醫療口罩。

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小確幸從天而降，原PO趕緊墊起腳尖，趕緊把貨架中的口罩摟在懷裡，就怕驚喜包隨時消失。照片可見，這款是軍綠迷彩款，戴起來帥氣十足，是因防疫期間，中衛為了感謝國軍幫忙製造，特地送上軍綠迷彩口罩感謝狀，意外引起口罩控暴動，據悉一盒有30片，售價約300元。

▲原PO哀怨曝後續！（圖／翻攝全聯消費經驗老實說）



照片曝光後，底下網友也嗨了，「可以買樂透了」、「隱藏版欸，根本買不到中衛啊」、「我逛全聯也常常看最上面的貨架耶，常常遇到要買的商品剛好都是空的還沒補，自己從上面拿比較快」、「好神奇的丟貨方式喔」、「害我現在想去全聯」、「穿迷彩的果然懂得偽裝」、「從現在此刻開始～我都要仰著頭走路 」、「所以以後要認真逛全聯每個角落」。

不過有網友認為，現在口罩非常容易取得，「口罩根本不缺...便利商店、藥局、康是美、小屈、寶雅甚至五金行都有現貨，都是醫療級的」。比悲傷更悲傷的是，事後原PO在留言串補充後續，「店員說沒價卡可以買」，無奈只好把口罩雙手奉上還給店員。