「世界生長週」寓教於樂！營養睡眠運動...小寶貝均衡發展

▲市長黃敏惠與小小醫生 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

孩子的生長，是父母親最關心的事，每個孩子都是寶，孩子的健康狀況更是家長所關心的事；戴德森嘉義基督教醫院兒童醫學部、嘉義媽爸寶貝育兒發展協會在大同國小禮堂舉行一系列有趣的親子衛教宣導闖關活動，如「我是小小調飲師」、「手眼協調動滋動滋」等活動，強調以營養、睡眠及運動均衡發展概念進行衛教宣導，約有200組家庭，500多人參加；嘉義市長黃敏惠與議長莊豐安等眾貴賓一同參與記者會，感謝主辦單位用心地舉辦這次活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「世界生長週」衛教宣導闖關活動，要讓小寶貝快樂健康地長大 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠表示，感謝主辦單位策劃了很精彩的活動，讓爸爸媽媽帶著孩子可以一起出來學習，寓教於樂，讓小寶貝開心地學習如何吃得健康、動得健康；感謝主辦單位對市府的支持和努力，讓我們共同瞭解孩子成長的過程，也讓他們有更多學習的機會，市府也會在教育及托育方面更加用心，讓我們的孩子未來更能快樂地成長。

▲世界生長週衛教活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動安排相當豐富多元，有可愛的小小醫師、嘉基兒童內分泌代謝科黃秀莉醫師專業的衛教、親子趣味闖關遊戲，以及兒童發展篩檢等，藉由寓教於樂的方式幫助家長了解孩子的發育及健康狀況，讓每位國家未來主人翁都能健康成長。

▲市長送小朋友禮物 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府衛生局表示，寶寶出生都有一本專屬兒童的「兒童健康手冊」，這是國民健康署彙集許多兒科專家的意見編製，除了有預防接種、健康檢查等重要紀錄，也提供很多重要的保健知識，提供給家長們很重要的寶寶成長工具書；目前政府針對7歲以下兒童提供7次免費健康篩檢服務，家長只需負擔醫療院所掛號費，就能讓您的寶貝接受健康檢查，了解兒童健康狀況，早期發現異常，早期給予治療，奠定健康好根基。

2014年在MAGIC基金會及生長問題的相關協會(如透納氏症協會)努力，加上美國參議員支持，在2014年7月23號成功立法訂立孩童生長認知周。這是美國聯邦政府在歷史上第一次確認兒童生長對於身體健康的重要性；後續在美國臨床內分泌醫學會、支持內分泌患者國際組織聯盟及世界各國相關組織的支持下，在每年九月選第三周，於世界各地舉辦活動希望大眾對於生長問題可以更加重視。