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台中女學生搭公車被亂摸！座椅被「染紅」整車安靜…僅男同學相挺

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▲▼台中女學生搭公車被亂摸！整車安靜…僅男同學站出來。（圖／翻攝爆料公社）

▲帽T女在公車上亂摸女同學。（圖／翻攝爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名女高中生28日放學搭乘公車時，被一名穿著藍色帽T的女子亂摸，經旁邊的男同學提醒，才立刻離開座位。沒想到，帽T女竟直接朝椅子吐檳榔汁，看到女學生拍照後還大嗆「拍三小」，讓網友全都傻眼「車上這麼多人居然只有兩個學生制止...這個社會真的病了。」

該名女學生在臉書社團「爆料公社」PO文表示，她28日放學搭車去補習班時，看到藍色空位便直接坐下休息，沒想到旁邊一名男同學A突然叫她起來一下，因為注意到帽T女會亂摸原PO。

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豈料，她剛起來就看到位置上被吐一攤紅色的檳榔汁，且帽T女還吐到原PO及A同學，「她一點歉意也沒有，還在嚼檳榔，然後，她像什麼事都沒發生一樣地起身，再把檳榔汁吐在她剛剛坐的位子上。」

▲▼台中女學生搭公車被亂摸！整車安靜…僅男同學站出來。（圖／翻攝爆料公社）

▲帽T女在公車上亂吐檳榔汁。（圖／翻攝爆料公社）

看到帽T女吐完準備下車，原PO立刻拿起手機拍照存證，卻被帽T女下車時發現並大嗆「拍三小？」但整車的人都沒有出聲幫忙，僅有A同學護著原PO跟帽T女對嗆，直到其他同學出面安撫A同學，才結束兩人車上、路上的對罵，「她拿著手機在拍我和A同學…她還很兇的嗆A同學，叫A同學下車（因為當時公車正在等紅燈，司機不能直接開走）…她後來就自己離開車站了，不過很扯的是，她離開前，又朝外面馬路吐了檳榔汁！」

原PO敬佩A同學的勇氣，但也坦承不知道世上竟有這麼沒素質、不要臉且噁心的人，「重頭到尾，一點歉意都沒有！也希望如果有跟我同校的同學，或今天有目睹一切的，後面幾天一定要多注意自己的安全！」

該文PO出後，網友紛紛留言，「好噁心喔，違反防疫」、「這個不像是正常人會做的事」、「整車的人跟司機都沒出聲，好冷漠哦」、「公車上其他人都塑膠？不制止這瘋子？」「下次再遇到這樣的人跟司機說直接開去警察局！學校會記功的不用怕她！公車上是不能吃檳榔的」。此外，有網友發現該名帽T女是慣犯，經常在逢甲附近出沒，常在路邊、提款機吐檳榔汁，是附近的頭痛人物。

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