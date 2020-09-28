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蘇澳漁船遭日公務船撞破船艏　船長怒：沒廣播就撞還甩尾

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▲▼蘇漁籍「新凌波236號」漁船陳姓船長，指著遭日本公務船衝撞船艏破損處控訴日方霸道無理。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲蘇漁籍「新凌波236號」漁船陳姓船長，指著遭日本公務船衝撞船艏破損處控訴日方霸道無理。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳籍繩釣漁船「新凌波236號」，27日下午2時30分許在釣魚台西方12浬處起網作業時，遭日本海上保安廳公務船PS-32擦撞船艏，造成右舷裂損，海上歷劫歸來，陳姓船長與漁業界強烈抗議日方霸道無理應道歉及賠償，否則將率船隊向日本抗爭。

▲▼蘇漁籍「新凌波236號」漁船陳姓船長，指著遭日本公務船衝撞船艏破損處控訴日方霸道無理。（圖／記者游芳男攝，下同）

「新凌波236號」陳姓船長說，絕未越界進到釣魚台西方12浬處（日本領海）作業，是因延繩釣漁具組被海潮漂進接近日本領海處，當時日本公務船是高速接近且未廣播，就擦撞船艏還甩尾，更一度要登船臨查，遭拒絕還尾隨，是海巡署基隆艦來到，「新凌波236號」得以免被扣押。

宜蘭縣長林姿妙，蘇澳區漁會理事長蔡源龍及總朝事陳春生等漁業界人士強烈抗議日方霸道無理應道歉賠償，否則將率船隊向日本抗爭；另台日應協定出一個一旦漁具漂流越界可進入回收的範圍，以保護漁民漁權。

▲▼蘇漁籍「新凌波236號」漁船陳姓船長，指著遭日本公務船衝撞船艏破損處控訴日方霸道無理。（圖／記者游芳男攝，下同）

捕撈鮪魚、旗魚、鯊魚為主的「新凌波236號」，27日下午2時25分要收回延繩漁具時，一艘日本海上保安廳公務船逼近，「新凌波236號」趕緊聯繫蘇澳漁業電台，但訊號非常微弱，船頭雖遭日船衝撞，但動力並未受損及無進水等危險狀況出現，遭撞後「新凌波236號」已朝西南方向航行，日方公務船一度要以小艇登檢但遭拒 ，但雙方衝突並未擴大。

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