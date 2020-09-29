宜蘭重大年度活動味文創商品展　勾起囡仔童年往事回憶

▲宜蘭5重大年度活動味文創商品展，讓參觀民眾宜蘭囡仔勾起童年往事回憶。（圖／宜蘭工旅處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「哇！好可愛的斗篷喔」、「你看，這是我們那年當童玩節工讀生時候的制服耶，好懷念呀」、「這組情人節的對杯很有意思」…9月26日開展的「宜‧人知樂-宜蘭興生活創意展」，其中的「年度重大活動文創商品設計區」兩大重點展場內此起彼落的民眾討論聲，讓漸入秋意的天氣熱絡了起來！

「年度重大活動文創商品設計區」兩大展示重點，除了有讓跨世代的宜蘭囡仔勾起童年回憶，展示從1994年至今較具特色、話題性、紀念性的歷年活動文創產品之外，還有2020年開發設計5大活動（歡樂宜蘭年、宜蘭國際童玩藝術節、綠色博覽會、宜蘭情人節及冬戀蘭陽溫泉季）6款全新文創設計作品如下：

歡樂宜蘭年「手護團圓」設計概念，是過年一家大小團圓的日子，年夜飯上美味的菜餚，傳遞著烹煮著滿滿的愛。我們將歡樂宜蘭年的12生肖銅爐取其生肖造型運用在隔熱手套及隔熱墊上，手套端著熱呼呼的鍋，將過年圍爐情景與暖呼呼的心意轉化為產品，充滿過年圍爐氣氛。

歡樂宜蘭年「平安皮夾」設計概念，以錢包鼓鼓大概是大部份人祈願的希望之一，代表錢不僅夠用還能不愁吃穿，生活富足。也有人在新的一年會購置新的錢包，希望帶來好財運，因此，將歡樂宜蘭年重要精神物12生肖銅爐，取其造型及諧音意涵（銅錢），運用在皮夾外層造型設計，也在皮夾內層設計放置裝平安香包，附裝艾草、抹草等純天然草本成分的平安香包，將皮夾配帶身上，平平安安一整年，民眾購買後也可以更替自己到廟宇祈求的平安符。

宜蘭綠色博覽會「憫農環保餐具」設計概念，為「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」為唐朝李紳的詩作《憫農》，耳熟能詳，從文字中體會到農作的辛勤。將農耕工具的鋤頭設計為筷套、鏟子變成湯柄，並運用3D列印技術製作，而收納布套則是印有蘭陽平原稻米豐收的田園景緻，將實景融入生活。

宜蘭國際童玩藝術節「連帽玩水斗篷」設計概念，是玩水已經是大小朋友來到童玩節必要的遊程之一，以童玩節代表人偶小雨與達克企鵝為原型，打造童玩節專屬的連帽斗篷浴巾，造型可愛，不僅實用之外，孩子也能將童玩節的美好回憶帶回家。

宜蘭情人節「山盟海盟對杯」設計概念，此為一組對杯，以泥塑方式，呈現鳥兒的頭、頸、羽毛等細節，兩個杯身圖案合併後可看見宜蘭的山、海、平原、雨及龜山島等文化符號，兩隻小鳥也巧妙地交纏在一起，深情款款，傳達情人間因為愛戀而彼此承諾的山盟海誓，用特別的儀式感，傳遞最深切的愛。

冬戀蘭陽溫泉季「口袋浴巾」設計概念，因浴巾是泡溫泉時最實用的用品之一，而這條浴巾還能捲成羊角巾，讓泡湯時也能裝可愛，將捲羊角巾的做法 印製在浴巾上，依照步驟做，大家都能成功喔。另，還有一個特別功能，兩側短邊各有一個小袋子，可以放手機、眼鏡等物品，可以只帶條浴巾就能輕鬆泡湯趣

縣府強調，在重大活動文創產品的創新開發之外，也希望透過設計串連宜蘭在地的文創產業製造能量，在鄉野間尋找科技取代不了的職人精神。透過活動也找到「台灣最美的一群阿姨仔!」，她們是成衣廠裡個個從少女時代歷經傳統嚴苛師徒制到現今成為無所不能的超級阿姨仔，走過台灣成衣產業的興盛與出走潮，靠著精糂的技術與不怕苦的態度，一針一線為人們車縫出合身的衣裳，堪稱是勞動界中最美的阿姨仔，也為製作喜氣洋洋的宜蘭年手護團圓隔熱手套、童玩節玩水連帽斗篷。

而情人節的山盟海盟對杯則是由陳兆博老師「一個用內在豐厚情感賦予泥土生命的人」製作而成，倚靠多年累積的經驗，將設計師平面手繪的一對喜鵲，栩栩如生地成為一組對杯呈現在我們面前。

是巧合也是註定，此次選出的複刻產品為1996年設置的宜蘭紀念物「協力擎天」紀念框，而負責制作的昆儀實業郭宗欽董事長與羅浩銘副總當年也參與其中，聽他們分享往事，真是一部活歷史。將他們對山林的敬重，展現在產品製作中對細節的要求，完美呈現。

「年度重大活動文創商品設計區」的呈現與其說是過往的歷年活動文創產品與新開發產品的成果發表展現，更像是一部充滿宜蘭往事的展覽，在這裡有自1994年以來參與活動人員的回憶、有每個活動演變經過的軌跡、有宜蘭設計與製造產業的參與，而身為宜蘭人都曾參與其中。

展覽於宜蘭中興文創園區興創館「宜‧人知樂-宜蘭興生活創意展」展期到10/5日，歡迎大家運用中秋連假，一起來品味。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►蘇澳漁船遭日公務船撞破船艏 船長怒：沒廣播就撞還甩尾

►蘇澳籍漁船釣魚台海域遭日本公務船衝撞船艏 7人一度失聯

►龜山島又見「龜首崩塌」！ 塵砂揚起賞鯨遊客驚呼連連

►無限量爽吃各國料理才682元！饕客激推Prime等級牛排 板橋凱撒飯店爆划算