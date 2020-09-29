別讓嫦娥笑我們髒　煙火炮屑垃圾隨手清中秋連假好環境

▲台南市環保局呼籲大眾，在浪漫、熱鬧過節之際請發揮公德心，隨手清理炮屑、將垃圾丟入垃圾桶，舉手之勞就能維護大台南地區整體環境整潔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節團聚賞月之餘，不少民眾會放煙火、鞭炮、玩仙女棒等增添過節熱鬧氣氛，台南市環保局呼籲大眾，在浪漫、熱鬧過節之際請發揮公德心，隨手清理炮屑、將垃圾丟入垃圾桶，舉手之勞就能維護大台南整體環境整潔，同時提醒連假期間環保局稽查不打烊，反而會加強違規取締，切勿為貪圖一時方便傷了荷包。

台臺南市長黃偉哲指出，中秋連假後即是雙十連假，民眾出遊造訪各地，請將垃圾一個不留的帶走，使用過的口罩也請丟入垃圾桶，共同體貼連假期間辛苦值勤，為環境整潔付出的環保局清潔人員。



環保局長謝世傑表示，中秋連假期間，環保局將調度1600人次清潔人員值勤。依往年經驗假期結束之後，清潔人員要較平日花費更多心力，才能恢復環境原有的整潔。大眾舉手之勞帶走垃圾，能減輕假期過後清潔人員的工作負荷，更快地讓市容恢復原貌；美好環境需要大家共同珍惜與維護，連假期間稽查不打烊，違法者將可依廢棄物清理法相關規定開罰1200元至6000元。



環保局統計資料，2019年中秋節3天連假，不少民眾在安平觀夕平台、安平遠洋漁港、林默娘公園、漁光島及黃金海岸周邊燃放煙火，留下大堆的炮屑及垃圾，假期結束後環保局總計清出1千多公斤垃圾，其中炮屑佔多數。

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