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中秋花東訂房率達9成以上　蘇花路廊10/1南下估2.1萬輛次恐塞爆

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▲用路人請注意，中秋連假花東訂房率達90%以上，公路總局四養工處預估蘇花路廊交通將大塞車。（示意圖／記者游芳男攝）

▲用路人請注意，中秋連假花東訂房率達90%以上，公路總局四養工處預估蘇花路廊交通將大塞車。（示意圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

用路人請注意，中秋連假花東訂房率達90%以上，預估連假期間蘇花路廊已超過道路可服務容量，將大塞車！

公路總局四養工處表示，中秋連假將到來，花東地區為國內旅遊熱門景點，且受到政府推出振興三倍券及安心旅遊補助方案等刺激國內消費旅遊措施影響，目前花東地區訂房率已達90%以上。

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養工處預估蘇花路廊將湧現大量旅遊車潮，連假前2日（10/1、10/2）以南下旅遊車流為主，首日（10/1）預估南下車流高峰約21,000輛次/日，第2日南下車流約13,000輛次/日，連假後2日以北返車流為主，最大量預估出現於第3日約18,000輛次/日，第4天(10/4)北上車流約16,000輛次/日。

養工處為提高行車效率，除時段性車種管制，亦將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等措施，期能縮短車流壅塞時段。

另為鼓勵用路人多加利用大眾運輸並增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，於中秋連假規劃於蘇澳地區南下尖峰時段及花蓮崇德地區北上尖峰時段實施大客車優先通行措施，除配合國道客運票價優惠措施外，業者亦提供來回票400元連假期間優惠票價，並結合國道客運及宜花在地租賃車業者，持北花、北宜國道客運票根租車可享優惠。

養工處表示，蘇花路廊尖峰時段交通量已超過道路可服務容量籲請規劃往花東旅遊之民眾，建議利用非尖峰時段，避開車潮，南下部分可利用連假第3、4日，北上則可利用連假第1、2日，或多搭乘大眾運輸服務，省時又便利。

養工處請用路人多公路局「幸福公路」App，用路人可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。

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