首場辯論明登場！川普猛砲「愛睏喬」…拜登不怯戰　兩人終同台

▲民主黨總統參選人拜登與總統川普。（合成圖／路透）



文／中央社記者尹俊傑紐約28日專電

美國總統川普以毒舌著稱，曾多次嘲笑競選對手拜登年邁與戴口罩的模樣。兩人半年來受疫情限制只能隔空對嗆，選前辯論總算有機會同台交鋒，比鬥嘴功力也攸關競選聲勢。

2020年美國總統大選首場辯論預定9月29日在克里夫蘭登場，由訪談風格尖銳的福斯新聞（Fox News）主播克里斯．華勒斯（Chris Wallace）主持。第2場辯論預定10月15日在邁阿密舉行，當月22日登場的最後回合移師田納西州納希維爾。

4年前的選前3場辯論會，川普與希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）砲火全開，每場平均吸引7400萬人收看，其中首場辯論更以8400萬人締造歷來最多觀眾收看紀錄，凸顯總統大選辯論深具賣點。

▲2020年美國總統大選首場辯論預定9月29日在克里夫蘭登場。（圖／達志影像／美聯社）



自1987年起籌辦總統大選辯論的無黨派團體「總統辯論委員會」（CPD）今年6月宣布，第1與第3場辯論將分6個環節，每個環節聚焦主持人選擇的主題，主題最慢於辯論前一週公布；第2場辯論將採市民大會形式，兩位總統候選人將回答佛羅里達州選民拋出的問題。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，今年總統辯論辦不辦得成一度出現問號，細節逐一敲定才確定成局。後續焦點變成民調領先的民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）該不該和川普現場鬥嘴。

民主黨籍的聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月27日公開呼籲拜登不要和川普辯論。

向來和川普不對盤的裴洛西當時在國會山莊例行記者會直言：「我不會將與他（川普）的對話視為正當，更別說辯論了。」裴洛西更以川普4年前辯論在希拉蕊發言時走到她身後的詭異行徑痛斥川普「可恥」。

裴洛西雖出面勸阻，仍擋不了躍躍欲試的拜登。拜登接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時明確表示：「我知道怎麼跟惡霸交手。我會遵守總統辯論委員會定下的規矩，我們會同台辯論。」

拜登絲毫不怯戰，還在接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時說他在辯論會上將當場查核事實，媒體也會查核川普說的話是否屬實。

拜登展現充分自信，但共和黨陣營則看準高齡77歲的他常說錯話，想複製川普4年前在辯論後翻轉民調落後劣勢、最後贏得大選的局面，以11月3日投票日前郵寄投票預計增加為由，要求總統辯論委員會加辦第4場辯論，結果遭回絕。

美國總統大選電視辯論始於1960年，當時外界公認尼克森（Richard Nixon）在廣播辯論比甘迺迪（John F. Kennedy）言之有物，但態度從容且更具魅力的甘迺迪在電視辯論略勝一籌，最終入主白宮。

▲2016年辯論時川普一直在希拉蕊背後走動。（圖／達志影像／美聯社）



長期替「紐約客」（The New Yorker）週刊採訪的華府政治線記者、84歲的德魯（Elizabeth Drew）撰文寫道，這些年來，美國總統大選辯論已淪為打口水仗，而非考驗哪位候選人具有總統領導風範，愈欠缺智慧、同理心與親和力等特質的人選反而愈容易藉辯論得利。

她形容，總統大選辯論愈來愈像職業摔角比賽，愈言之有物愈容易被媒體批評，結果就是雙方只剩脣槍舌劍的辛辣對罵，選民見不到「牛肉」。

4年前就是如此。當年總統大選辯論吸引史上最多觀眾收看，也被認為是美國史上用詞最惡毒的選舉辯論。

川普當時眼見早年蔑視女性言論的影帶曝光，乾脆豁出去全力攻擊，猛打希拉蕊丈夫、前總統柯林頓（Bill Clinton）捲入性醜聞，希拉蕊私設電郵與立場搖擺等問題。希拉蕊則緊咬川普蔑視女性，強調川普欠全美一個道歉。

▲2016年辯論時川普一直在希拉蕊背後走動（51:25處）。



但更多人記得的是川普當時在辯論會任意走動，在希拉蕊發言時「如影隨形」跟在身後的詭異行徑。

今年辯論會登場前，外界已領教川普的毒舌本領。74歲的川普早早替拜登取了「愛睏喬」（Sleepy Joe）綽號，8月造勢時不但批評拜登「智商低」，還屢屢取笑拜登戴口罩的模樣，稱拜登愛戴口罩已到成痴的地步。

拜登也非省油的燈，猛攻川普疫情處理失當，導致民生凋敝，並以「蠢蛋」回擊鮮少在公開場合戴口罩防疫的川普。

在疫情影響下，這場選戰打了大半年始終充滿距離感，川普與拜登如同受社交距離限制般只能隔空對罵。如今選戰倒數，3場辯論會架好舞台讓兩人有機會同台鬥嘴，屆時擦出什麼火花、對選情產生哪些影響，即將見分曉。

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