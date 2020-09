美總統首場辯論明早登場　分析曝「選民心聲」：復甦經濟就要他！

▲美國2020年大選總統候選人首場電視辯論為時90分鐘,聚焦6大議題。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國2020年總統大選重頭戲將於台灣時間30日上午9時登場,也就是總統候選人首場電視辯論,由代表共和黨的現任總統川普對上民主黨前副總統拜登。CNN分析,在此次辯論會中,料拜登主攻現任政府對新冠疫情不力,川普將會著重在經濟議題;至於兩大陣營最想主攻的票倉,正是郊區溫和派選民及中間偏右的獨立人士。

辯論6大主題

此次辯論為時90分鐘,聚焦6大議題,分別是特朗普及拜登的紀錄(The Trump and Biden Records)、最高法院(The Supreme Court)、新冠肺炎疫情(Coronavirus pandemic)、經濟(The Economy)、美國種族及暴力(Race and Violence in our Cities)以及選舉完整性(The Integrity of the Election),並由福斯新聞主播華勒斯主持。

換句話說,川普及拜登在每個主題只能著墨15分鐘。另據Politico消息,因新冠疫情關係,2人辯論之前並不會握手或碰手肘,而現場開放的70多名觀眾都必須事先接受新冠病毒檢測。電視辯論是川普及拜登兩大陣營獲得選民支持的最後機會之一,但如今仍不清楚2人能否在台上進行實質性辯論交鋒,避免政治口水陰謀論。

爭搶溫和派選民

儘管外界始終認為,川普的兩極化人物性格已把支持他的選民轉為鐵粉,轉向支持拜登的機率較低,但溫和派選民及中間偏右的獨立人士仍是川普、拜登主攻的票倉,特別是美國中西部的藍領階級家庭,因為這群人在2016年給了川普登上總統大位的寶座,但如今已開始懷疑,川普未來4年是否值得繼續待在白宮。

料拜登會把重點放在現任政府應對新冠疫情不力,而川普應該會著重經濟,避免在疫情相關問題陷入困境。前小布希特助兼CNN撰稿人詹寧斯(Scott Jennings)坦言,儘管中間偏右的選民在新冠議題方面不支持川普,「但這群人更有可能承認,要在新冠疫情肆虐的狀態下讓經濟復甦,他們更相信川普,而不是拜登。」

