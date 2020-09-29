美總統首場辯論明早登場　分析曝「選民心聲」：復甦經濟就要他！

▲美國2020年大選總統候選人首場電視辯論為時90分鐘，聚焦6大議題。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國2020年總統大選重頭戲將於台灣時間30日上午9時登場，也就是總統候選人首場電視辯論，由代表共和黨的現任總統川普對上民主黨前副總統拜登。CNN分析，在此次辯論會中，料拜登主攻現任政府對新冠疫情不力，川普將會著重在經濟議題；至於兩大陣營最想主攻的票倉，正是郊區溫和派選民及中間偏右的獨立人士。

辯論6大主題

此次辯論為時90分鐘，聚焦6大議題，分別是特朗普及拜登的紀錄（The Trump and Biden Records）、最高法院（The Supreme Court）、新冠肺炎疫情（Coronavirus pandemic）、經濟（The Economy）、美國種族及暴力（Race and Violence in our Cities）以及選舉完整性（The Integrity of the Election），並由福斯新聞主播華勒斯主持。

換句話說，川普及拜登在每個主題只能著墨15分鐘。另據Politico消息，因新冠疫情關係，2人辯論之前並不會握手或碰手肘，而現場開放的70多名觀眾都必須事先接受新冠病毒檢測。電視辯論是川普及拜登兩大陣營獲得選民支持的最後機會之一，但如今仍不清楚2人能否在台上進行實質性辯論交鋒，避免政治口水陰謀論。

爭搶溫和派選民

儘管外界始終認為，川普的兩極化人物性格已把支持他的選民轉為鐵粉，轉向支持拜登的機率較低，但溫和派選民及中間偏右的獨立人士仍是川普、拜登主攻的票倉，特別是美國中西部的藍領階級家庭，因為這群人在2016年給了川普登上總統大位的寶座，但如今已開始懷疑，川普未來4年是否值得繼續待在白宮。

料拜登會把重點放在現任政府應對新冠疫情不力，而川普應該會著重經濟，避免在疫情相關問題陷入困境。前小布希特助兼CNN撰稿人詹寧斯（Scott Jennings）坦言，儘管中間偏右的選民在新冠議題方面不支持川普，「但這群人更有可能承認，要在新冠疫情肆虐的狀態下讓經濟復甦，他們更相信川普，而不是拜登。」

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