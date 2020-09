恐怖「食腦蟲」入侵水源！6歲童染病亡　德州發布災難公告

▲恐怖「食腦蟲」儘管感染率很低,致死率卻高達97%。(圖/翻攝自美國CDC官網)

文/中央社休士頓28日綜合外電報導

美國德州一名6歲男童感染食腦變形蟲死亡,後來在他社區的自來水發現變形蟲蹤跡,德州州長發布災難公告,稱變形蟲對公共衛生與安全構成立即威脅。

美國媒體報導,這名男童感染福氏內格里蟲(Naegleria fowleri),9月8日宣告不治。福氏內格里蟲是一種微生物,繁殖於湖泊與河川的溫暖淡水,以及管理不善的游泳池內。

福氏內格里蟲是從鼻黏膜入侵人體、鑽入腦部,引發嚴重偏頭痛、體溫過高、脖子僵硬與嘔吐,之後導致暈眩、極度疲累、神智不清與出現幻覺。

德州媒體引述雷克傑克森市(Lake Jackson)發言人說法報導,檢驗結果顯示,這名男童住家的花園澆水管水源內,有福氏內格里蟲蹤跡。

市政官員蒙多(Modesto Mundo)說,他們也在市中心的噴泉內,還有距休士頓一小時車程的一座城鎮的消防栓內,發現變形蟲蹤跡。

Reminder: A Boil Water Notice is in effect for the City of Lake Jackson.



Boiling the tap water makes it safe for drinking & cooking. For all other uses, citizens are urged to take these precautions.



Additional Info: https://t.co/gc2EZ6mE5b pic.twitter.com/3NNqUVUwbP