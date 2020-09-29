美副國務卿大讚文在寅想法「充滿創意」！呼籲北韓大膽站出來

▲美副國務卿畢根與南韓李度勳共同接受記者採訪。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓外交部韓半島和平交涉本部長李度勳（이도훈）飛抵美國華府，於美東時間28日進入美國國務院，與副國務卿畢根（Stephen Biegun）展開會談。畢根結束會談後，與李度勳共同走出國務院接受記者採訪時表示，在討論朝鮮半島（韓半島）相關議題上，雙方的想法具有創意，並再次呼籲北韓能回歸談判桌，共同協商。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，外界對於此次韓美雙方會談議題是否包括文在寅於第75屆聯合國大會演說上所提出的簽署《終戰宣言》，畢根雖未給出明確答案，卻表示，「目前美國與南韓當局正專注於發展外交，相信這是為了朝鮮半島永久性和平、去核化、韓國人明朗的未來，並且能讓美朝關係走向正常化。」

畢根呼籲北韓能回歸對話，「非常感謝今天能討論出許多具有創意的想法。不過我認為，不能光靠美國與南韓，北韓也必須出面。當他們做好準備時，協商之門隨時為他們開啟。」

雖然畢根未明確說明具創意想法與建設性提案之具體內容，不過外界皆推測，可能包含文在寅所提出的《終戰宣言》。

而畢根也針對近日引爆朝鮮半島關係緊張的「公務員之死」表達遺憾之意，表示美國對於北韓當局開槍處決南韓公務員一事感到相當震驚。

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