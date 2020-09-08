花7千萬納稅錢清查農地工廠！環團怒政府資料不公開「虛有其表」

▲彰化鹿港洋仔厝溪周遭違法工廠長期排入廢水，重金屬污染野生石蚵，顏色呈現綠色和土黃色。（圖／地球公民基金會提供）



記者許展溢／台北報導

經濟部9月2日公布《工廠管理輔導法》子法《非屬低污染之既有未登記工廠轉型遷廠或關廠及輔導期限處理原則》（中高污遷廠原則），農地中高污染違章工廠都須在今年3月20日起2~6年內轉型、遷廠或關廠。地球公民基金會今（7日）怒批虛有其表，無明確遷廠規劃，關鍵是政府「稽查量能有限」。

地球公民基金會提到，農地污染面積持續攀升，受污染農地至今已累積近6千筆，面積達787公頃（30個大安森林公園），受到鎘、鉻、銅、鉛、汞、硫酸鹽、甲苯、三氯乙烯等58種有毒物質侵害。地球公民基金會山林國土組研究員吳沅諭表示，中高污染廠商是否遷廠，責任不僅在經濟部中辦，必須要農業、環保、經發等跨部會機關共同規劃，成立專責機構、輔導廠商聯合貸款與遷廠，且更需有工業用地媒合。

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▲環團開記者會怒批幽靈農地工廠抓不到。（圖／地球公民基金會提供）



吳沅諭說，台灣處理違章工廠問題，僅是頭痛醫頭、腳痛醫腳，政府修爛《工輔法》，314家中高污染臨時登記工廠竟能就地合法。在《中高污遷廠原則》裏，未明說各個部會機關的權責，只會讓各部門多頭馬車、甚至翻車。台灣蠻野心足生態協會專職律師郭鴻儀表示，沒有具體作法，站在既有中高污染業者立場，無論轉型或遷廠，政府未出面主導產業鏈群聚、提供適當的土地以及低利率資金借貸，既有中高污染很難在既要維持原有產業，又要重新開闢新廠兩面兼顧下，進行產業轉型及遷廠，最終只有選擇關廠一途。

▲綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文要求政府公開農地工廠清查的結果。（圖／地球公民基金會提供）



彰化縣環保聯盟執行秘書吳慧君表示，彰化縣是違法農地工廠大本營，鹿港洋仔厝溪周遭違法工廠長期將廢水直接排入，當地的新鮮野生石蚵長期受到重金屬汙染，顏色呈現綠色和土黃色。不只沿海石蚵有污染，目前彰化縣公告列管污染農地有924筆，將近149公頃（5.7個大安森林公園），驗出超標的重金屬有銅、鋅、鎳、汞、鉻、鎘、砷、鉛，有銅驗出高達2490mg/kg超標將近15倍 （食用作物農地之管制標準值為200mg/kg）。



綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文要求政府公開農地工廠清查的結果，沒道理花了納稅人7000多萬清查農地工廠，卻不願意告訴人民清查狀況，到底是地方政府不敢公開資料給經濟部，還是經濟部不願公開，到底資料卡在哪裡，政府要說清楚。