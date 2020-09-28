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新學期剛開始…英國40所大學狂傳確診　數千學生必須隔離

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▲▼留學生,國際學生,圖書館。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲英國各地大學剛開學就頻傳確診個案。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／中央社記者戴雅真倫敦專電

英國疫情升溫，校園也無法倖免。英國已有40所大學新學期伊始傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，數千名學生必須自我隔離。在野黨工黨呼籲政府考慮停止讓學生返校。

英國廣播公司（BBC）報導，隨著大學陸續傳出確診病例，威爾斯的阿伯里斯特威斯大學（University of Aberystwyth）成為又一所宣布取消面對面教學，改為線上授課的大學。

衛生部副部長惠特立（Helen Whately）表示，雖然這對學生而言很難熬，但疫情必須獲得控制。

工黨呼籲政府考慮不要讓學生繼續返校，而不是等到學生暴露在感染的危險後，又回家居家隔離，導致傳染危機進一步擴大。影子教育大臣葛林（Kate Green）表示，政府應該考慮延後開學，但必須有「有效能、有效率的考試系統」作為替代方案。

目前沒有官方數據統計英國有多少所大學受到疫情影響，但根據各地報導，至少有40所大學傳出確診。

包括蘇格蘭葛拉斯戈大學（Glasgow University）有172名學生確診，原因是迎新活動惹禍，約600名學生隔離。曼徹斯特都會大學（Manchester Metropolitan University）有127人確診，1700人隔離。

許多學校目前以遠距離和面對面授課並行，但也衍生出若改線上授課，是否該退還部分學費及住宿費的問題。

葛林表示，這項問題絕對應該討論。她接受BBC訪問表示，她能理解學生感覺沒有受到該有的教學待遇，畢竟他們繳了大筆學費，但也要了解許多學校現在深陷非常嚴重的財務困境。

除了校園外，英國其他地區同樣疫情擴散快速。根據最新數據，27日有5693人確診，17人病故，政府祭出嚴法應對。從今天起，英格蘭地區拒絕居家隔離者初次可罰款1000英鎊（約新台幣3萬7000元），屢勸不聽或違反情節嚴重最高可開罰1萬英鎊。

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