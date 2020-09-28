獨／高雄18招「開瓶蓋射飛鏢」成絕學！女醫直播尋高手：願拜師

▲過去高雄18招以陰部表演射飛鏢、開瓶蓋等特技聞名，現幾成絕響。（示意圖／視覺中國CFP）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

過去高雄特種行業知名的「18招」表演，在經過警方長年大力掃黃後，如今幾成絕響，知名泌尿女醫張美玉近期在臉書開直播提及「高雄18招」，大讚擁有這項技能的表演者非常厲害，形同將盆底肌肉群發揮到極致的地步，如果能將盆底肌運用自如，可改善婦女漏尿，她更發出尋人啟事，希望廣大網友能幫忙尋找會這項技能的表演者。

1970年代，「18招」就在高雄暗巷賓館上演，由於表演地區多在高雄居多，所以多被稱為「高雄18招」，表演者多為中年女性，以陰部為表演工具做出射飛鏢、抽香菸、開瓶蓋、吃香蕉、吹氣球、抽刀片等招式，可說是難度極高的特技表演，不過因裸露私處表演涉及妨害風化罪，至今鮮少聽聞。

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▲泌尿女醫張美玉勤上健身房，表示訓練盆底肌可改善婦女漏尿狀況 。（圖／記者吳奕靖攝）

小港高美泌尿科院長臉書上開直播，提到「高雄18招」，不禁想問廣大網友：「現在還找得到18招嗎？」張美玉直言，18招是將女性盆底肌運用得非常極致，不禁想找到會18招的高手，甚至自己也想學，「如果您能為我找出，或是您的朋友過去會18招的，可以介紹讓我認識！」

張美玉表示，18招在過去是一項表演，可是卻忽略了這項特技是對女性骨盆底肌運用極致的表現，而骨盆底肌正是目前我們所需要訓練的。」張美玉說，18招可以把小黃瓜夾出汁、甚至還能夾斷，還可以射飛鏢、抽菸、開瓶蓋，不覺得很厲害嗎？這表示表演者的骨盆底肌肉非常強。

張美玉解釋，骨盆底肌肉是全身最難練到的部位，一般盆底肌訓練也就是大家常聽的「凱格爾運動」，盆底肌群攸關尿失禁、排便、鬆弛、子宮下垂和性功能障礙等，如果能將這塊肌肉運用的這麼好，其實可以減少婦女生產過後漏尿的狀況，而會18招特技的女性，是如何練成的，令她非常好奇，她也毫不諱言地發出尋人啟事，希望能找到曾練就這項特技的表演者，並向她們拜師學藝。