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正妹半年爆肥10公斤！變月亮臉超崩潰...這招恢復苗條

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▲高雄一名正妹在半年內爆肥10公斤，竟是腎上腺腫瘤惹的禍。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一名正妹在半年內爆肥10公斤，竟是腎上腺腫瘤惹的禍。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

無故變胖好崩潰！高雄市一名20歲少女在半年間變胖10公斤，臉部圓得像顆月亮、月經週期也不正常，即便多加注意飲食，體重仍不斷上升，就醫抽血檢查後，發現皮質醇分泌過量，進一步檢查後，發現右邊腎上腺長了約2.5公分大的腫瘤，經手術摘除後，少女已逐漸恢復過往苗條身材。

收治病例的高雄長庚紀念醫院泌尿科醫師陳建旭表示，少女平日飲食正常，但是半年內體重暴增10公斤，本來月經週期規律，但是隨著身形變化後，月經週期跟著異常不規則，所以一開始先到院內的一般內科就診，再轉診至泌尿科接受手術。

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▲高雄長庚紀念醫院泌尿外科醫師陳建旭。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄長庚紀念醫院泌尿外科醫師陳建旭。（圖／記者吳奕靖攝）

陳建旭觀察，少女曾拿出半年前的照片來比較，現在臉型則是變得浮腫，就像月亮一樣，不過值得注意的是，少女的四肢卻仍是纖細的，此外，肚皮還有紫紅色的紋路，類似女性生產後的妊娠紋，從這些跡象來看，研判是「庫欣氏症」。

陳建旭說，庫欣氏症通常為體內皮質醇分泌過量造成的，因此安排少女先進行抽血檢驗，確實發現她的皮質醇數值稍高，進一步超音波和電腦斷層掃瞄後，發現少女的腎上腺長了2.5公分的腫瘤，隨即安排少女接受腹腔鏡手術，將腫瘤摘除，現在已逐漸恢復過往苗條身材。

依電腦斷層掃描來看，可明顯見到少女的右邊腎上腺有1塊軟組織，接近2.5公分左右。陳建旭解釋，腎上腺腫瘤多為良性居多，又分為功能性和非功能性2種。部分非功能性腺體不會分泌物質，也不會造成身體不適，也就是非功能性腫瘤；另外就是會分泌物質，造成身體症狀，就稱為功能性腫瘤。

陳建旭表示，一般功能性腎上腺腫瘤最可能引起3種疾病，過度分泌皮質醇就會造成肥胖、月亮臉，也就是「庫欣氏症」，另有些患者則是會分泌物質造成血壓高、鉀離子低，稱為「原發性醛酮血症」；若是腎上腺體內部分泌腎上腺素腫瘤，則為「嗜鉻細胞瘤」恐造成心悸、血壓超過200，誤被當成心肌梗塞。

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