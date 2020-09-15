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獨／妹子羞喊下面癢！脫褲流出「黃鼻涕」　醫曝3原因：要穿雨衣

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記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎疫情持續肆虐，儘管近日多為零星境外移入確診個案，民眾仍謹遵防疫規定，出外戴口罩、勤消毒，連帶使得腸病毒、流感件數大幅減少；不過卻有泌尿科醫師發現，淋病似乎有增加趨勢，診間幾乎一周就有3位淋病患者。

▲Relove,私密處,保養,Her和她。（圖／unsplash、pixabay）

▲高雄一名女子染上淋病，私密處流出「黃色鼻涕」。（示意圖／unsplash、pixabay）

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小港高美泌尿科診所院長張美玉發現，近期淋病患者有增加趨勢，就連主管機關衛生局都函文提醒，希望醫師能特別注意診治和治療過程。她舉例，近期診間有一名女性患者，主訴排尿灼熱、私密處搔癢還有分泌物，在他院治療1個多月，症狀卻沒有任何改善，甚至還越來越嚴重，請女子脫下褲子檢查後發現，是相當典型的淋病，陰道口都已流出黃色分泌物。

▲高美泌尿科診所院長張美玉。（圖／記者許宥孺攝）

▲高美泌尿科診所院長張美玉。（圖／記者許宥孺攝）

張美玉指出，淋病的潛伏期是2至7天，發病的特色就是尿道口有黃色化膿，也就是大家俗稱的「流鼻涕」。說到流鼻涕，張美玉還忍不住岔題，回想到剛當上泌尿科主治醫師時，有位男患者進到診間就說，「醫師！我流鼻涕！」當時她不懂意思，直接告訴男子，「先生，隔壁是耳鼻喉科，流鼻涕請去掛耳鼻喉科！」這席話讓男子超不爽，直嗆她：「醫師你到底會不會看病？我說的是，我的弟弟流鼻涕！你到底知不知道？」這才讓她受教了。

過去普遍認為，男人總愛在外拈花惹草，不過張美玉認為時代已經不同，女性越崇尚性自主，因此女性也可能是傳染者。不過染上淋病的女性患者常讓醫師很頭痛，因為症狀不如男性患者來的典型，往往會被忽略，甚至常被誤診為膀胱發炎、陰道發炎。

▲▼保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張美玉強調，性行為應全程使用保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

張美玉說，通常都會先詢問患者，「有沒有戴保險套？」患者大多都會說「有阿！我都有戴！」這時候就要進一步詢問，「戴保險套前，還有做什麼事？對方有沒有幫你口交？那時候你有沒有戴保險套？」這時候就必須向患者強調，喉嚨是淋病或人類乳突病毒存在的地方，「她幫你口交，你不戴保險戴，你就可能中標，事後再戴都沒用了」。

很多患者都會告訴她，「醫師！我有戴保險套！」，張美玉就統整出3大問題，很多患者認為有戴套就沒事，但是還得當心性行為過程中，到底發生了什麼事。張美玉指出，保險套除了要「戴好、戴滿」之外，如果遇到保險套脫落問題，部分人可能會想說草草了事，反倒成了百密一疏，再者，就是無固定性伴侶。

淋病患者經一次性針劑藥物，再輔以抗生素服用，及時治療幾乎都可痊癒，不過張美玉表示，現在還有「超級淋病」，也就是對針劑藥物有抗藥性，可能需要多次注射或是更換更強的抗生素來治療，這樣的患者容易成為「超級傳播者」，因為可能被認為病情穩定，但可能尿道還有殘存的淋病病菌，若是這時候再發生性行為，有可能就成為傳播者。

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