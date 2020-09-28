噁男直球騷擾「姐姐可約嗎」...女友反應讓他無奈　網全喊母湯

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友日前發現，女友經常被同一個陌生男私訊騷擾，對方不僅言語輕浮，甚至赤裸裸邀約；讓他傻眼的是，女友雖然沒正面回應，但也是有一搭沒一搭的聊，最後才把手機給他，讓他來當壞人「結束這回合」。

男網友在「靠北女友」發文吐苦水，「靠背一下女友，為什麼遇到這種不直接封鎖就好，還要丟給我去趕...算了，通常自己女友遇到這種都怎處理，噁到我都想打人了，只截到兩張，感覺很多女生被這噁男騷擾過，所以我是要給他看我的腿毛嗎？」

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▲女友和陌生男的對話。（圖／翻攝自臉書／靠北女友）

從對話截圖中可見，陌生男私訊直球邀約，而女生先是回「約我？可是姐姐我明後天都要上班捏」，後來又順著對方的話回，「最近想去Xpark。」

沒想到，對方接著進攻，「哈哈...水族館結束要不要去房間休息，妳想要嗎？」眼看女方始終沒正面回應，他仍窮追不捨，留言直呼「想看姐姐」、「等妳回家」、「姐姐可以看腿腿嗎」。

看完雙方對話，網友一面倒喊母湯，「你女友也在享受」、「滿足自己虛榮心，拿來跟男友炫耀自己還有行情」、「不是阿，女生幹嘛做球給人家丟，一開始不要回就好了，還要男友幫忙回」、「女生感覺很想被約啊，然後給男友知道，讓男友覺得她行情很好」、「因為姐姐也是有點癢了」、「身為男友你就拍腿毛給他看，不然玩刺激一點的，黑龍毛也行」、「你女友有問題哦」、「你女友也樂在其中吧」。



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