失業男「勒斃女友」姦屍！　「為她換上紅裙」同床睡3天

▲狠男勒斃姦屍大16歲女友。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

「我當時沒想殺她，就想教訓她發洩一下而已，」廣西桂林一岑姓男子打電話自首時懊悔不已。他自稱，在家中殺害了女友，陪伴已死亡的女友3天後，多次自殺未成，遂決定自首。9月24日，桂林市七星區檢察院通報，以涉嫌故意殺人罪對岑男批准逮捕。

據《南國早報》報導，岑男今年33歲，其梁姓女友49歲，二人住在桂林市七星區。2020年7月10日，兩人在家共進晚餐，一時興起都喝了酒。

次日凌晨1時許，兩人因瑣事發生爭吵，借著酒勁越吵越激烈。激動之下，梁女扇了男友一巴掌。氣不過的岑男也給了女友一巴掌，把她扇倒，然後還覺得不解氣，騎在女友身上使勁掐她脖子……。

「當時她抱怨我沒工作也沒事做，所以我心裡就特別煩，她打了我之後，我就還手把她按在床上，掐了一兩分鐘這樣，她就閉上眼睛了，」事後，岑男向警方供述，他在掐完女友之後，又與其發生了性關係，當發現女友躺在床上一動不動時，才意識到對方已經死亡。

事後，岑男給女友換上一條紅色睡裙，在7月11日到13日這3天，他除了回老家及日常採購外，其餘時間都躺在床上陪伴已死亡的女友。

7月13日上午，岑男開始產生自殺的想法。他說，自己嘗試多種方式，喝農藥、割腕或用水果刀捅腹，都沒有成功，直到14日凌晨，他才放棄自殺的想法，選擇自首。

經過審查，桂林市七星區人民檢察院最終決定，以涉嫌故意殺人罪批准逮捕犯罪嫌疑人岑男。

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