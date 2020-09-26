20刀斷女友氣管！殺人犯留言「衝動了」　躲木屋28天如《寄生上流》

圖、文／鏡週刊

4年前，嘉義發生一起情殺案，陳姓男子不滿女友提分手，竟持菜刀將對方砍死後逃亡，躲藏在阿里山附近1棟牙醫擁有的度假小木屋中，過著比韓國電影《寄生上流》殺人犯更愜意的生活。

警方大規模搜山，案發後28天，在度假小木屋外發現檳榔渣，進而將陳男逮捕；陳當時才剛熱好一碗補湯，準備大快朵頤，最後束手就擒，遭重判22年定讞。

2016年10月15日凌晨4點，嘉義縣水上鄉一處偏僻的甘蔗園，傳出男子大聲求救，正在附近工寮睡覺的婦人還聽到有人大喊：「我忍不住要給她死！」因此急忙報警。警方到場後，循著微弱的求救聲，在黑暗中發現倒臥血泊中的吳姓男子，緊急將他送醫治療。

狠砍頭頸 女魂斷車內

時任嘉義縣警局水上分局偵查隊長的陳俊廷回憶，當時警方在案發現場附近發現一輛可疑轎車，車內有名已無生命跡象的女子橫屍在副駕駛座，頭部遭亂刀砍傷，脖子幾乎被砍斷，而車內腳踏墊布滿鮮血，經查此車為吳男所有，死者為他的女性友人劉女。警方隨後在車旁地上，發現一把菜刀及一支手機，並查出手機是男子陳忠春所有。

為了緝凶，警方到附近唯一一間工廠調閱監視畫面，發現錄下陳忠春騎機車追吳男轎車、敲擊車窗的影像，加上劉女家屬表示，劉女最近跟陳有糾葛，警方因此認定凶手就是陳忠春。

警方調查，47歲的劉女在嘉義一間醫院上班，獨自撫養5名子女，案發前9個月，她與51歲的陳忠春相識交往，但因陳脾氣暴躁，且多次毆打她，交往半年後提出分手，陳卻持續糾纏，劉女則封鎖陳的電話。

10月13日晚間，陳忠春發現劉女與友人聚餐，竟埋伏在餐廳外，待她走出時加以毆打，事後劉女到醫院驗傷、告陳傷害，並向法院聲請保護令。

15日凌晨3點多，劉女結束與朋友的聚會，搭吳男便車回家，不料，陳忠春突然騎機車從後方出現，拍打車窗要求劉女下車，劉女不予理會，要吳男繼續開，但因吳男不熟悉路況，將車開進甘蔗園間的產業道路，後因碰到死路，只好停車。這時，陳突然從機車坐墊下方拿出一把菜刀，猛力敲擊轎車的擋風玻璃及車窗。

日曆沾血 悔記衝動了

陳忠春打破車窗後，隨即朝劉女的頭部、頸部猛砍，吳男見狀立即下車制止並企圖奪刀，卻反遭砍傷；陳確定劉女沒有生命跡象後，開始追殺吳男，最後全身是血的吳男躲進甘蔗園，陳才收手離開。

法醫相驗發現，劉女身上刀傷多達20處，集中在頸部、頭部、大腿，氣管被完全切斷，死因是出血性休克，吳男雖逃過死劫，但四肢及軀幹遭砍傷，造成肌肉、肌腱及神經多處傷害。

確認凶手身分後，警方趕往陳忠春位於嘉義縣番路鄉的老家，發現他曾返家換衣服，牆上日曆還沾有血跡，上面寫著「今天衝動了」幾個字。

警方研判陳忠春已逃亡，訪查他的兄姊及女兒，在市場賣菜的姊姊說，弟弟一早去找她，說自己殺了人要跑路，向她要了幾千元。陳的女兒也接到父親用公用電話打給她說：「我殺人了，想要自殺！」

警方組成專案小組全力緝捕陳忠春，卻一無所獲，雖有民眾曾在陳老家附近山區目擊他的身影，但因他善於躲藏，警方多次前往追捕，都未發現他的行蹤。警方還假扮成農夫在山區搜索，夜間埋伏時，躲在未啟動引擎的車內，甚至全身都被蚊蟲叮咬。

由於警方遲遲未抓到陳忠春，劉女的女兒以為警方未積極偵辦，還與男友闖進陳的老家，意外觸動警方設下的機關，大批員警趕到後才發現是烏龍。

寄生深山 木屋快活過

案發28天，時任嘉義縣警局刑警大隊偵三隊隊長的林乙皓帶隊搜山，目標是番路鄉的小木屋別墅群，搜到海拔最高，也是最後一間小木屋時，發現地上有檳榔渣，直覺陳忠春應該躲在裡面。

正當警方要破門而入時，屋頂上方傳來腳步聲，警方發現陳忠春正在屋頂探頭探腦。一見到警方，陳立刻揮舞手中的刀子揚言自殺，警方對他喊話：「真的嗎？你有勇氣敢死嗎？」接著連開2槍，並爬上屋頂追捕，將他緝捕到案。

警方表示，陳忠春的逃亡生活有如韓國電影《寄生上流》，他躲藏的小木屋是一名牙醫用來度假的房子，但許久未前往使用。小木屋室內約20坪，水、電、瓦斯一應俱全，還有大電視及卡拉OK，陳在舒適的小木屋中過得十分愜意，警方抵達前，他才剛用電鍋熱好一碗補湯，準備大快朵頤。

憂遭索命 貼符咒佛像

陳忠春還在小木屋旁山坡，以茅草、竹子搭了一座簡易棚架，以防屋主來時，能迅速換地躲藏。

警方搜索發現，這座茅草棚架裡放著躺椅及行軍床，裡面貼了許多符咒與佛像。陳忠春告訴警方，因為害怕劉女冤魂來找他索命，逃亡期間都有定時焚香拜拜，祈求神明保佑。

陳忠春向警方透露，他擔任鐵工，月收入超過10萬元，和劉女交往期間，曾誇耀自己在澳門賭錢贏了港幣60萬元（約新台幣240萬元），還傳了鈔票照片給她；由於劉女想要買房、償還卡債及子女學貸，問陳能否借她50萬元，並表明可分期償還，陳陸續以自己及女兒的帳戶匯款給劉女，強調可不用還錢，還開了3張總額共700多萬元的本票給她。

陳忠春並向警方出示他和劉女的對話紀錄，指他曾向劉女謊稱有大片土地，2人出去約會也都是他付錢，劉女則多次向親友表示，陳以投資為業，所以不用上班、每天四處遊玩，家產很多。

後來劉女發現陳忠春並非真的很有錢，不願繼續交往，陳因而心生忿恨。陳說，案發當晚他之所以去找劉女，是要為自己動手打她的行為道歉，卻見到劉女喝醉、搭其他男人的車，劉女還嗆說已對他提告傷害，他一時氣憤才會萌生殺機。

陳忠春被捕後，曾在看守所寫信給劉女家屬及吳男致歉，但沒有獲得對方原諒，也未賠償相關人，法院將他判刑22年，要他為自己的罪行付出代價。

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