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「卡死電扶梯口處」大媽突定格…低頭回訊息　他怒炸：祝您被撞死

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▲▼大媽電扶梯口突停「阿我要回訊息就要停啊」（圖／翻攝爆怨公社）

▲大媽卡在電扶梯口回訊息，完全不管後方乘客安全！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「別出來害人好嗎？」一名男網友噴火表示，昨（25）日晚上下班人潮眾多，他一如往常搭乘手扶梯，豈料快到終點梯口處時，前方的大媽赫然停下來，開始大搖大擺低頭滑手機。原PO當場開罵「可以不要停在這裡嗎？」然而大媽反嗆「啊我回訊息就要停啊！」超怒經歷曝光後，引爆千名網友圍剿。

原PO在臉書《爆怨公社》還原神扯經過，「我就在妳後面，電扶梯推著我往前」，情急之下，他忍不住吼罵，「可以不要停在這裡嗎？」更傻眼的是，大媽反駁「啊我回訊息就要停啊...」由於電扶梯不斷往前運轉，大媽卡在出口處的荒唐舉止，恐讓原PO隨時捲入踏階或樓板間隙，後果不堪設想。

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「第一次親身遇到不要臉到極致的大媽！」儘管理智線已繃斷，原PO為了保命，只好鑽縫隙快逃，接著邁大步往下一個電扶梯方向走去，結果走到一半，後方遠遠傳來一句，「年輕人很沒禮貌欸」，氣得原PO白眼翻到太空。

文章曝光後，眾多網友也氣得拍桌，「大喊救命～不知道會怎樣」、「搭手扶梯最怕遇到這種的，故意慢慢晃讓後面的人難下的也是，真的很想撞下去」、「這種突然停下，真的是一秒惹怒後面的人」、「搭高鐵超多這種的」、「大賣場一堆啊...推著購物車要我閃去哪」、「還有那種停在全聯或超商門口滑手機的也很多」。

▲▼大媽電扶梯口突停「阿我要回訊息就要停啊」（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友抱怨，賣場也一堆這種可怕三寶！（圖／翻攝爆怨公社）

不少苦主分享回擊方法，「我之前也有遇過，然後我就直接罵的很大聲」、「我遇過耶！不過我是直接撞過去，還順帶一句：滾遠點別擋路」、「人生中撞開過4次」、「常遇到，很多人雙腳踏離手扶梯就會當機，昨天去大賣場也遇到一個，結果我的推車直接撞上去，那一撞，感覺心情都舒暢了」。

事實上，「手扶梯吃人」的意外時有所聞，本月初時，一名6歲童搭北捷手扶梯時，因倚靠側板導致布鞋遭踏階帶入，右腳出現3公分撕裂傷。對此，北捷官方提醒，遊客切勿請勿在電扶梯口逗留，也避免貼近踏階邊緣，以免雙腳、衣物及軟膠鞋被卡在夾縫中。

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