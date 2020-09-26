找月老求到「PR99女友」！列16項優點　他驕傲：很多女生做不到

▲原PO大力讚賞另一半，堪稱最完美的女友。（示意圖／uNSPLASH）

記者施怡妏／綜合報導

大家都想要找到一百分的另一半，希望可以牽手走完人生每一步。一名男網友分享，很幸運擁有一個「PR99的女朋友」，溫柔又體貼，處處為他著想，交往四年後走入婚姻。他驕傲表示，「在交往的四年，她真的是一個堪稱完美的女友，她有現在很多女生沒有的優點。」

原PO在「Dcard」發文，跟老婆結婚兩年，如今依然跟戀愛時一樣甜蜜，並列出16點老婆的優點，大力稱讚老婆的完美。女方是公立幼兒園老師，很節儉不崇尚名牌或奢侈品，善良又有愛心，兩人還會一起參加志工活動，婚宴的喜餅也是選擇喜憨兒喜餅，並將收到的禮金拿出10%也捐給慈善機構。

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▲原PO在文中列出16項老婆的優點。（示意圖／pixabay）

原PO接著說，兩人的月薪都是6萬多元，加在一起約13萬元，雙方有儲蓄的習慣，因此開一個帳戶是只進不出的，每個月一人放3萬進去，留6萬生活用，但很常花不到4萬元，「我們雙方家庭小康都不用付孝親費，房子是岳父母給的，我們省了房貸，剩下就是投資還有車貸」。

有時候加班或是工作忙碌時，女方會體貼他，並溫柔的對他說「辛苦了」，平常家事也是雙方一起分擔，生活雖然簡單平凡但充滿著幸福感。但他也表示，「人不是完美，也是有缺點的」，老婆不會開車騎摩托車、不會做菜，但是這些缺點對他來說都不算什麼。他還透露，神級老婆是靠霞海城隍廟拜月老認識的。

貼文發出後，許多網友露出羨慕的眼光，「這麼好的女生到哪裡找」、「你上輩子是和尚吧」、「雙方應該都是PR99才能堅持下去」、「這大概上輩子拯救宇宙了」、「看到PR99以為老婆是醫學院醫學系畢業的」。還有網友表示，「哪裡的幼兒園可以到6萬，我要轉職」。