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男友貼心接送！分享「信用卡密碼」給女同事　她綠了：不該介意？

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▲▼同事相談甚歡。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO男友與公司分行的女同事互動甚密。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

戀人在交往過程中，難免會因大大小小的事情而起爭執，女網友日前發文抱怨，男友半年前認識了一個公司分行的女同事，兩人常常聊天、密切互動就算了，男友竟還把她的信用卡密碼說出去，「我不該介意嗎？是我小題大作嗎？」貼文一出，不少人都替原PO打抱不平，直呼「放生吧！這人沒救了！」

原PO在臉書粉專「靠北男友2.0」上發文抱怨，她的男友在6個月前，認識了公司分行的女同事，兩人互動密切，不但時常用通訊軟體聊天，女方下班後若還有局，還會以「住很近」為由，請她男友接送。除此之外，女同事平時甚至會大膽提出要求，請原PO的男友做便當給她吃，似乎已經超出友情的界線。

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雖然原PO已經嗅到一些曖昧的氣息，但還是選擇先相信男友的說詞，豈料這樣的信任卻讓她受到更誇張的對待。原PO男友先前因為工作的緣故，便請剛好休假的女同事幫忙取回送去維修的車，想不到為了方便刷卡付費，他竟直接將原PO信用卡的密碼一字不漏的告訴對方。

▲▼男友疑似劈腿。（圖／翻攝自Facebook／靠北男友2.0）

▲原PO男友把信用卡密碼告訴女同事。（圖／翻攝自Facebook／靠北男友2.0）

原PO得知後當場傻眼，先前的種種也就算了，「男友將我的信用卡密碼告訴一個女生」，她難道不該介意這件事嗎？難道這也算是她小題大作嗎？

貼文一出，網友幾乎一面倒挺原PO，「還不趕緊把銀行密碼和這男人換掉啊」、「放生吧！這人沒救了」、「覺得很誇張耶，換卡換密碼換男人了啦」、「你成了他倆的行動支付了」、「該介意，因為這是個人隱私的事情，應該要先問過你」、「綠綠的」、「有劈腿的味道，趕快改密碼，不然到時候你的卡就變成他們出去的經費」。

不過也有網友認為原PO怎麼沒有好好保護自己，「怎麼會有你的信用卡號碼」、「有事的是妳，為什麼是用妳的信用卡還把密碼跟別人說」、「妳也有事，幹嘛密碼讓男人知道、卡片讓男人使用」。

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