曾讀放牛班！遇恩師翻轉人生　他也走上教職路：助更多學生成就自己

▲林口高中胡裕仁（圖左）獲得今年師鐸獎。（圖／胡裕仁提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

今年擔任正式教職滿17年的林口高中胡裕仁獲得今年師鐸獎。但他在求學過程卻不是這麼順利，國中時被分到放牛班，直到國二遇見了一位老師，翻轉他的人生，他的老師用鼓勵的方式引導學生正向成長，強調人不一定要會考試升學，而是要成為一位對社會、家庭有益的人。胡裕仁因為在那位老師的鼓勵與引導下，使他對唸書有了不同的想法，更開始積極求學。

胡裕仁回憶起讀書時期，由於父母僅國小、國中畢業，因此自小便順著他在學業方面，雖然他們多次提醒要好好求學，對自己的未來會有比較大的幫助，可是當年國一的胡裕仁仍然不能感受他們話中的意思，直到國中二年級時，班上來了新老師，她用鼓勵的方式引導學生正向成長，強調人不一定要會考試升學，而是要成為一位對社會、家庭有益的人，在新導師的鼓勵與引導下，使他對上課唸書有了不同的想法，更開始積極求學。

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國中的那位老師也讓胡裕仁改變了他日後教職的想法，一位老師最重要的是如何改變學生的觀念，因為如果不能給孩子了解成為一位對社會、家庭有益的人，那再高的學歷和知識更可能危害社會、家庭及學生本人，因此他在上課以外也更常和孩子私下聊他們的未來，希望可以協助他們找出自我方向，不要沒有明確目標或仍在學生生活中徬徨渡日。

胡裕仁在碩士班畢業之後曾在馬祖南竿鄉服役，退伍之後，剛好當地馬祖高中有招老師的需求，就想去試看看，而這一試又在馬祖多留了五年，而在初任教師那5年，也是他教職印象最深的幾年。

胡裕仁說，第一年在馬祖當老師時，其中的一個任教班上有一對雙胞胎姊妹，他們在課業幾乎都是班上的第一及第二名，但是只要離開學校，他們就是回家幫忙煮菜、賣便當，那對姊妹花為了不想讓母親太辛苦，幾乎平日一回家就是把時間分成二部分；一部分準備功課，另一部分就是幫母親打理便當台的內外場全部工作，假日更是一早起來準備。姐妹花的生活讓胡裕仁大為感動，感受特別強烈。

曾為放牛班的胡裕仁被問到「教職期間是否遇過問題學生」? 胡裕仁表示，他會先了解學生的問題本身，再嘗試找解決方式，因為以他對孩子的了解，沒有一位孩子想被貼標籤，大家都想被肯定，因此不要給這些「問題學生」在表面上有所差異的對待，而是另外找他們的優點來鼓勵他，或是幫他們完成想要完成的目標，因為一旦他們感受到一些小成就，自然會想表現的更好，進而轉化大家對孩子的本身「問題」，使他們就成為一般的「學生」。

至於教職滿了17年後的今日胡裕仁獲得師鐸獎，他感性的表示，「就是多年抱持且堅持的初心被看到被肯定了」，感謝多年來一起努力逐夢的學生及一起成長的同事。未來也將陪伴孩子不停地成就自己，「如今我這個在舞台下多年支持與陪伴他們的人，也終有上台被肯定的一日」。

