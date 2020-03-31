照顧媽媽挑雞精、要開心就送紀念浴巾　彌月禮物選這兩大類就對了

▲（圖／10mois粉絲專頁、露奇亞官網）

到了一定年紀後，身邊的朋友陸陸續續都開始踏入婚姻，走向育兒之路。喜宴的紅包還算好處理，但彌月禮物若是沒當過爸媽，還真是傷腦筋，不知道到底該送些什麼。

網路上大部分的建議品項都是尿布、包巾、濕紙巾、玩具等寶寶用品，但其實歷經10個月辛苦懷胎，還有難熬的生產過程，媽媽的付出也是很需要被看見與鼓勵的！編輯在本篇文章中幫大家準備了2大類推薦送給產後媽媽禮品：

照顧媽媽需求的類型

1.農純鄉滴雞精、燕窩

▲（圖／農純鄉官網）

俗話說：「女人生得過雞酒香，生不過四塊板」，便可知生產是項極耗損元氣的事，產後的月子一定要好好做。尤其媽媽們都希望維持苗條身材，身為貼心的朋友，送上補品準沒錯。方便好食用的滴雞精，高營養且零脂肪，養身不養胖，無疑是項貼心的舉動！

婦幼品牌農純鄉滴雞精採無菌鋁箔袋包裝，可以直接整包放到電鍋加熱或是直接隔水浸泡，方便好食用，深獲藝人、知名部落客喜愛的指定品牌，論知名度與品質都不在話下。同品牌也有對女人肌膚保養很好的「彈力燕窩飲」，可以三五好友一起合送一套。

2.露奇亞膠原蛋白

▲（圖／露奇亞官網）

膠原蛋白是很多愛美女性平時就會食用的保健品，除了可以維持肌膚彈性外，其實它也有助於促進組織修補癒合及促進癒合，很推薦剛生產後補充。像露奇亞的膠原蛋白包裝精美，就非常適合送禮！有30日份的罐裝包裝，也有7日份的手札包裝，四種顏色分別代表不同的加強功效，如果對象是剖腹產的媽咪，可以特別挑選添加玫瑰多酚的粉色款，幫助淡疤、美白。

3.New Cal私密香軟膠囊

▲（圖／New Cal官網）

一般產婦在生產後都會有惡露及分泌物排出，因此很多媽媽都會用私密處感染的情況。雖然有些私密，不過身為閨蜜這時候不妨送些私密保養品，讓產婦做完月子後開始食用，緩解好姐妹產後的不適！

New Cal 私密香軟膠囊為周曉涵代言的品牌，屬於口服式速效膠囊，含有聖潔莓、蔓越莓、洛神花、月見草油、玻尿酸精華、玫瑰萃取等，都是對於女性私密處很好的保養成分。

4.Clarins宛若新生除紋霜

▲（圖／Clarins粉絲專頁t）

妊娠紋雖然是征戰的印記沒錯，但對於很多女人來說卻是一場夢魘，原本曼妙的身材，在產後不僅無法迅速復原，身上的紋路更是讓人自信全無。大部分的人都以為只有在孕期需要擦除紋霜，不過產後其實也需要勤奮塗抹，才可以幫助加快消除紋路，此項無非是樣來得正是時候的禮物。

Clarins 宛若新生除紋霜在孕媽咪界早已頗具知名，能夠滋潤保養，預防更多紋路生成。儘管有一派說法是妊娠紋與本身體質有關，但就如同宗教信仰一樣，還是寧可信其有，「有擦有保佑」阿！

編輯悄悄話：其它像是送保濕精華、早安面膜等，幫助媽媽在照顧新生兒的忙碌時光，也能有效率抓緊時間保養自己，編輯覺得也是很棒的禮物喔！

媽媽收到會開心的類型

5.10 mois月桂冠成長紀念浴巾

▲（圖／10 mois官網）

另外，針對寶寶的用品，有一些不是那麼重要的「次要配件」同樣實用且可愛，如斗篷、毯子、兔耳朵帽等非日常必須品，是爸媽平時捨不得買下去，但收到會超喜歡的品項，意即這就是你送禮的好機會！

10 mois的月桂冠成長紀念浴巾上頭寫著各式節慶和身高紀錄尺，平時可以作為包巾使用，特殊日子又能拿來拍出好看的照片，非常實用。而它旗下還有非常多系列品牌，其中又以蘑菇圖案為代表的Hoppetta最廣為人知，所販售的商品更是包羅萬象，防踢被、紗布巾、圍兜等各式嬰幼兒用品一應俱全，在這裡能輕易挑選到適合且不踩雷的禮品。

6.紅包

▲（圖／Aida&綺綺粉絲專頁）

如果真的不知道要送什麼，或是擔心送到不合用的商品，那麼就直截了當送紅包吧！可千萬不要覺得送錢很俗氣，因為錢絕對名列新手爸媽最想收到的前三名，既可以隨心運用，又可以減省家中多一個新成員的經濟負擔。若還是擔心太庸俗的話，那就在紅包帶上寫下一些祝福話語吧，心意是最無價且珍貴的！

下次要去探訪剛生產完的朋友時，別再只想到寶寶使用的東西，試試換個角度從媽媽身上下手吧！

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