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「終於等到特價！」好市多驚現回購搬貨潮　網推高CP「顧身體必囤」鷄精　換季超前部署

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▲好市多,白蘭氏,雙認證鷄精,白蘭氏鷄精。（圖／翻攝自臉書社團）

▲白蘭氏鷄精是許多消費者購買鷄精的首選，好市多相隔數月再次推出相關優惠，吸引消費者回購搶貨！（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

天氣轉涼入秋、2020進入倒數階段，今年在全民共同防護下，展現超前佈署的好成果，入秋又將面對未卜的非常時期，累積近一年的經驗，人人都自有一套自我保護秘方，季節交替時，又特別容易引起身體不適，無論是家中小朋友剛開學，或是有較年長的長輩，都要時刻保有良好的免疫力，不可掉以輕心。臉書社團「好市多商品經驗老實說」就有網友PO文分享「顧身體好物」白蘭氏鷄精特價訊息，一次折價220元，之前買過的網友語畢立馬衝去囤貨，也讓上一波沒買到的人急著前去搬貨，以防再度錯失！「今天白蘭氏雞精又有特惠了，一次折$220，折完1265，上一次年初買的時候差點沒買到（可能那時候疫情剛爆發也有關係），中秋剛好要回娘家或去長輩家拜訪的可以帶幾組當伴手禮，送禮也好看、自己喝也健康，今天看大家也是兩箱兩箱的拿」，也有網友路過表示「我看到特價也馬上買了一組，想說家裡老小都可以喝，增加免疫力，現在疫情雖然表面上看起來沒這麼嚴重了，但真的是會怕怕的」。

▲▼好市多,白蘭氏,雙認證鷄精,白蘭氏鷄精。（圖／翻攝自臉書）

▲距離上次白蘭氏雙認證鷄精優惠已過數月，近期又有網友PO出特價訊息。（圖／翻攝自臉書社團「好市多商品經驗老實說」）

▲▼好市多,白蘭氏,雙認證鷄精,白蘭氏鷄精。（圖／翻攝自臉書社團）

▲▼好市多,白蘭氏,雙認證鷄精,白蘭氏鷄精。（圖／翻攝自臉書社團）

▲▼好市多,白蘭氏,雙認證鷄精,白蘭氏鷄精。（圖／翻攝自臉書社團）

▲網友在社團內PO出白蘭氏雙認證鷄精特價資訊，吸引許多社員留言表示跟進。（圖／翻攝自臉書社團「好市多商品經驗老實說」）

市面上百百款健康食品中，鷄精一直熱度不減，根據白蘭氏品牌官網說明，鷄精天然萃取自雞隻精華、接近原型食物，無論大人小孩都能喝，「喝了身體有感」也成為愛用者最推薦的原因。這次好市多相隔數月再推出知名品牌白蘭氏鷄精優惠，吸引上次沒買到的、買了還想再買的消費者排隊搬貨，30瓶＋2瓶的大包裝一次購足便宜又方便，好市多資深會員表示：「年初那時候我也有買」，更釣出網友分享自己推車內擺滿白蘭氏鷄精的照片，底下社員紛紛喊聲「已補貨」、「有特價耶！感謝分享，週末來去買」。

▲好市多,白蘭氏,雙認證鷄精,白蘭氏鷄精。（圖／翻攝自臉書社團）

▲好市多補上滿滿的白蘭氏雙認證鷄精。（圖／資料照）

▲▼好市多,白蘭氏,雙認證鷄精,白蘭氏鷄精。（圖／翻攝自官網）

▲產品標示清晰、且具有國家健康食品「免疫調節」及「抗疲勞」雙認證，是愛用者推薦的關鍵。（圖／翻攝自白蘭氏官網）

除了非常時期的自我保護，季節轉換也特別容易感受到身體不適，尤其是年底節日、聚會也特別多，持續強化免疫力更是各個年齡層都需要注意的課題，白蘭氏鷄精具有國家健康食品「免疫調節」及「抗疲勞」雙認證，喝起來不僅沒有油膩感，也不會讓人覺得「怕怕」難接受，成為許多消費者購買鷄精的安心首選，產品說明指出，白蘭氏鷄精採用獨家技術萃取出「活性胺基胜肽複合物」，蛋白質小分子讓營養更好吸收，不添加防腐劑、零脂肪、零膽固醇，全家大小一起喝都很放心。

▲好市多,白蘭氏,雙認證鷄精,白蘭氏鷄精。（圖／翻攝自臉書社團）

▲白蘭氏攤位前不斷有人駐足，賣場阿姨超專業分享讓人聽完都忍不住帶兩箱。（圖／資料照）

▲▼好市多,白蘭氏,雙認證鷄精,白蘭氏鷄精。（圖／翻攝自臉書）

▲這波特價也發生不少有趣的小故事，童言童語的對話讓網友們覺得可愛又好笑。（圖／翻攝自臉書社團「好市多商品經驗老實說」）

睡眠不足、熬夜加班，天天忙工作、忙家庭，蠟燭多頭燒已經是現代人的日常，壓力與焦慮的情緒往往容易造成免疫力下降，追求生活品質的同時，擁有良好的健康才是關鍵，家中如有長輩更要注意，即將迎來年底節日熱潮，正好是闔家團圓的時刻，把自己的免疫力顧好，親朋好友更可以安心；拜訪親友、家族聚餐時，帶上一盒鷄精不僅有誠意更有面子，「每年中秋都會帶，長輩都很喜歡」、「原味鷄精送人不會踩雷，最近連身邊朋友都再（在）喝」，這波搶購熱潮也有不少趣味故事，有位媽媽PO文表示，自己帶兒子逛好市多時，聽到賣場阿姨在介紹鷄精，引起沒看過鷄精的兒子的興趣，不斷追問：「這個是什麼」、「為什麼喝這個能健康」，經過媽媽解釋後，甚至還語出驚人表示要用自己的睡覺玩偶「小狐貍玩偶」製作「狐狸精」，這個驚人發言讓網友們紛紛留言「請問哪裡買得到」、「笑到流淚了」、「好市多阿姨容易嗎？」身為賣場人員，阿姨們早已見怪不怪，看到客人走近就馬上專業分享：「白蘭氏傳統鷄精，中秋節的好選擇，提升體力、強化免疫力、0膽固醇0脂肪、難得特價便宜220元、值得帶。」加上各種網友推坑分享，看得讓人心癢癢，錯過這次優惠可有得等，是時候揪親朋好友衝去好市多囤貨囤起來。

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