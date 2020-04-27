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正確飲食拉起防護的第一道線！6大類食物吃出強健的免疫力

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▲食補方式。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@Sophy Chen、皇贊官網）

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，讓全世界的人開啟「備戰狀態」，外在備齊口罩、護目鏡，內在也更加注重身體狀態，只要有點微恙，便會感到非常擔心，尤其是家中若有長輩剛好有慢性病的話，更是害怕他們的抵抗力會受到影響，要是生病就不好了！

對於長輩的健康，身為晚輩的我們能怎麼幫助他們呢？各大醫師、營養師都表示，最快速根本的方式，就是從「吃」做起。透過每日的飲食挑選以及營養保健品的補充，讓我們用行動，為長輩拉起防護的第一道線。

好食物的攝取

優良蛋白質：蛋、豆腐、雞肉

▲食補方式。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@Jenna Hamra）

蛋白質是人體必需的營養物質，當長時間缺乏蛋白質，易有肌肉量流失、提前退化、失能的風險。此外，蛋白質也是組成人體細胞、組織的重要成分，如果攝取不足更會連帶影響器官損傷和免疫力。

利用每天的飲食補充優良的蛋白質，如動物性的雞蛋、雞肉、魚肉、海鮮等低卡白肉，降低負擔；植物性的豆腐、豆製品等，控管血糖之餘又能增加營養。

辛香纇食物：大蒜、韭菜、洋蔥

多吃一些可提升熱能的食物，例如大蒜、洋蔥、韭菜、辣椒等。這類型的食物皆有對抗病毒和殺菌的效用，針對感冒初期，或是身體較虛弱的時候，都有助於免疫力的穩定度。

辛香纇食物的好處，就是有多元的料理方式。大蒜和辣椒可以任意入菜，炒菜、煲湯時都能使用，洋蔥與韭菜則可增加菜餚的口感和層次。

健康的油脂：魚類、堅果

▲食補方式。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@ David Disponett）

再來就是好油脂的攝取，選擇富含Omega-3的單元不飽和油脂，維持細胞的平衡，降低徒增慢性病和心血管疾病的風險。最常聽見的食材便是堅果類或是鮭魚，其實像亞麻仁油、海藻、鱘龍魚、鮪魚、秋刀魚的，也都含有優良健康的油脂，皆可納入長輩的菜單唷！

營養品的補充

燕窩

▲食補方式。（圖／女子學提供）

▲（圖／潤燕窩粉絲專頁）

相傳燕窩是1,000多年前，唐朝女皇帝武則天每日都必須食用的養顏聖品。燕窩對長者的好處，在於其性質溫潤，能解除身體不靈活的悶燥，還可促進消化、修復受損細胞。而豐富的氨基酸、礦物質、碳水化合物，更能一次補足人體所需的營養素；獨特的唾液酸和表皮生長因子，則可讓肌膚狀況穩定，維持長輩的紅潤好氣色。

純鱘萃

▲食補方式。（圖／女子學提供）

▲（圖／皇贊官網）

慈禧太后御用珍品鱘龍魚不僅珍貴，且味道鮮美、營養價值極高，一直以來都是孝敬長輩的重要補品。

由鱘龍魚萃取的精華「純鱘萃」，富含30種胺基酸與人體所需9種必須胺基酸，能健脾胃、養心肺，屬於高蛋白、低脂肪的肉類。另外，鱘龍魚中的硫酸軟骨素具有抗氧化的功效，脂肪含有12.5％的DHA和EPA能軟化腦血管，亦能預防老年失智症，抑制發炎進而修補人體老化組織，提高長輩的體力和抵抗力，維持強健、穩定的健康體質。

靈芝

▲食補方式。（圖／女子學提供）

▲（圖／豐年靈芝菇類生態農場粉專）

《本草綱目》記載靈芝能入五臟，且作用十分廣泛。現代醫學研究也發現，靈芝含有靈芝多醣、生物鹼，能調節人體免疫力，且針對年長者常見的三高、失眠以及肝臟的修復都有一定的幫助。

此外，更有研究發現靈芝能讓身體產生抗體來對抗外在細菌、病毒，間接改善血壓不穩定、落髮、體內發炎等慢性症狀，長時間適量吃靈芝保健，慢慢找回身體的健康與平衡。

這波肺炎疫情來得又快又急，所幸我們在日常生活中，仍然有許多天然健康和營養價值高的營養保健品，可以用來守護長輩和全家人的健康。相信，只要擁有正確的「食療」觀念，我們都能順心、健康度過這次的病毒威脅！

延伸閱讀：

香菇好處多多：增加免疫力、補血、健脾，中醫師分享 3 款家常香菇湯品，提升身體穩定度和抵抗力

預防武漢肺炎、流感，就該提升免疫力！高敏敏營養師提供 6 個飲食重點，從「吃」找回健康

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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