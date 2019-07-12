5,000獅友服務路上齊步走　國際獅子會300G2區15、16屆總監交接

▲國際獅子會300G2區第15、16屆總監交接，由國際理事林齊國(中)監交。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「因為參與社會服務，我們走在一起！」國際獅子會300G2區12日於中壢區南方莊園，舉行第15、16屆總監交接，由國際理事林齊國監交，同時也進行第一、二副總監及行政幹部、理監事、區成員宣誓就職典禮。新任總監廖千鐘以「穩健踏實．真心服務」為年度主題，期該區5,000名獅友在服務中學習付出，體會踏實的喜悅，感受富足人生。

▲廖千鐘(右二)接任總監以「穩健踏實．真心服務」為年度主題。▼廖千鐘(左三）榮任總監是獅友們共同的榮耀。（圖／記者楊淑媛攝）

廖千鐘經營醫療器材近40年，有豐富的醫學專業，曾任桃園市醫療器材公會理事長，所經營的長畊企業是專業的醫療器材供應商，於2009年加入壢青獅子會，獲獅友稱其以熱情而真誠的心，穩健踏實投入社會服務。

▲曾鴻霖總監於任內會員成長及區務成績卓越，榮獲國際總會最高榮譽「國際親善大使獎」。▼胡耀輝為第二副總監。（圖／記者楊淑媛攝）

廖千鐘說，卸任總監曾鴻霖具有高度領導魅力的領導人，以正向熱情的信念，引領該區獅友們，完成國際總會「五大志業」預防糖尿病、環境保護、救助飢餓、視力及兒童癌症的服務活動，活動場次超過7百多場，捐助弱勢及勤學獎助學金的金額也高達9百多萬，更捐贈了2台多功能到宅沐浴車給桃園市政府社會局，造福行動不便的老人、身障者。

▲廖千鐘接任總監以「穩健踏實．真心服務」為年度主題。（圖／記者楊淑媛攝）



廖千鐘也肯定曾鴻霖於任內在國際基金LCIF的捐贈高達1214單位(1,214,000美元)，會員成長及區務成績卓越，名列前茅，更榮獲國際總會最高榮譽「國際親善大使獎」，是台灣之光，更是300G2區的榮耀。據指出，國際獅子會300G2區有15專區、136個分會、5000多名獅友，曾任縣府時代農業局長的執業律師陳麗玲，擔任今年度法務長。