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「死亡班機」波音737 MAX復航有望　FAA署長下週親自試飛

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▲▼波音737Max。（圖／路透）

▲波音737 Max在過去2年曾2度墜機，造成346人死亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

波音737 Max在過去2年曾2度墜機，美國聯邦航空總署（FAA）署長狄克森（Steve Dickson）下週將親自試飛該機型，以進行飛行評估。消息曝光後，波音（Boeing）的股價上漲了6%。

據路透社報導，波音737 Max 分別在2018年10月與2019年3月在印尼和衣索比亞墜毀，造成346人死亡，並被停飛長達18個月。狄克森表示，在前往西雅圖接受訓練後，他將在下週親自試飛波音737 Max，以進行飛行評估。

▲▼FAA署長狄克森（Steve Dickson）。（圖／路透）

▲FAA署長狄克森將在下週親自試飛，以確保飛安問題。（圖／路透）

歐洲航空安全署（European Aviation Safety Agency，EASA）署長基伊（Patrick Ky）日前也在視訊新聞發布會中指出，現在是「1年半以來首次，我能夠見到我們解除MAX飛機禁飛令的時刻，我們將開始研究，如何讓MAX飛機年底重返藍天。」

專業航空新聞網站「全球飛航」（FlightGlobal）報導，在過去的2起飛行事故中，矛頭都指向「機動特性增強系統」（MCAS）。這款會代替機師壓低機頭，避免迎角過高發生危險的系統會自動被觸發，但系統自動接手後，機師再也無法拿回主控權，才導致憾事發生。

FAA本次的試飛行動被認為是波音爭取恢復飛行的里程碑。消息曝光後，波音的股價上漲了6.7%。

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