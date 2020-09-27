「全球市長聯盟」矮化台灣6城市　北市：不惜退出！

▲「全球市長聯盟」將台灣6城市歸類在中國大陸。（圖／台北市環保局提供）

記者袁茵／台北報導

國際氣候組織「全球市長聯盟」（Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, GCoM）官網將包含北市在內的台灣6個城市會員參與名稱歸類在中國大陸。對此，北市環保局表達遺憾及抗議，並強調如果更名要求未獲回應，將會拒絕參加任何市長聯盟的相關會議與活動，不惜退出該聯盟。

台北市環保局表示，身為地球村的重要成員，北市積極推動各項溫室氣體減量及氣候變遷調適工作，在各界共同努力下，2019年台北市溫室氣體排放量已較基期年2005年減少將11.3％，並賡續朝向2030年減少25％，2050年減少50％目標前進。

台北市環保局提到，為與國際各大城市共同合作減少溫室氣體排放，對抗氣候變遷之危害，台北市於2015年9月加入「全球市長聯盟」，與各大國際城市積極互動，並於15日召開「2020臺北市氣候行動國際論壇」，邀請歐盟、日本東京都、美國洛杉磯及荷蘭烏特勒支等國際夥伴，共同交流在處理氣候議題方面的努力經驗。

環保局說明，「全球市長聯盟」於2015年11月時也曾經發生將台北市歸類在中國大陸，經交涉後該組織已立即修正，此次再度發生，台北市表達遺憾、不滿與抗議，並正積極交涉要求更正，以符合事實，防止政治操弄妨礙國際城市對共同減少溫室氣體危害之努力。若更名要求未獲善意回應，北市將會拒絕參加任何市長聯盟的相關會議與活動，並不惜退出該聯盟。

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