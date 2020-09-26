台灣黑熊成中國熊貓苦力？台北車站廣告看板惹議

▲熊熊版清明上河圖，但畫中台灣黑熊卻苦力服務中國貓熊。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北地下街連接京站廣場與台北捷運的聯通道，有幅模仿清明上河圖的畫作，但其上的台灣黑熊多為服侍中國貓熊的苦力，在網路上引起網友熱議。台北市議員陳怡君表示，發展觀光固然重要，但是這樣的符號強烈具有針對性，極度的不尊重，也令人感到不舒服。

該畫名為《熊熊上河圖》，為插畫家莊信棠於2014年仿造《清明上河圖》繪製。他將畫中人物全以熊替代，包括台灣黑熊、北極熊、貓熊、棕熊等等。

對此，莊信棠受訪解釋，該幅圖創作大概有10年了，當時是要呈現街景繁榮的景象，且當時是陸客來台顛峰期，熊貓正代表陸客，棕熊代表西方人種，北極熊是少數人種，就這樣，台灣黑熊因為在自己的國家，當然自己人為主。他強調，不覺得這是矮化，因為在台灣，所以是由台灣黑熊在服務大家，「沒有任何大家的想像」。

陳怡君表示，已向北捷索資詢問，但後來發現這則廣告的管轄在台鐵，歡迎世界國家的觀光客來到台灣，但現在台灣與中國關係緊張，加上共軍頻頻繞台，這樣的畫作容易引發聯想，且台灣黑熊為台灣國熊，不應拿台灣黑熊來當作矮化意象的象徵。

「來者是客，我們可以體會。」陳怡君說，發展觀光固然重要，但是這樣的符號強烈具有針對性，極度的不尊重，也令人感到不舒服，這樣的創意一點都不好笑。也許達到了吸睛跟引起討論的目的，但同時也失去了應有的格局跟高度。

▲▼熊熊版清明上河圖，但畫中台灣黑熊卻苦力服務中國貓熊。（圖／陳怡君議員研究室提供）