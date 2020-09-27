盧秀燕邀「紙風車」助陣觀光　5千大小朋友滿場嗨

▲台中市長盧秀燕邀請紙風車劇團助陣觀光，吸引超過5000名觀眾滿場嗨。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府26日邀請紙風車劇團，在市府前廣場舉辦｢藝遊未盡臺中城｣活動，劇團也帶來大型原創劇目《巫頂環遊世界》，現場還有抽獎與刮刮樂活動送出價值超過10萬元的好禮，活動吸引超過5000人次參與。

市長盧秀燕表示，上半年在新冠肺炎疫情下，各行各業受到不少衝擊、挑戰，為振興台中觀光並推展安心旅遊，市府特地辦理這次觀光藝文展銷活動，邀請知名兒童劇團紙風車，帶來大型原創劇目《巫頂環遊世界》。觀旅局則說，該劇有四大主軸，包起床號、小芬小蓮海底歷險記、海底世界運動會、牛蛙愛唱歌，展演結合音樂、魔術、特技、人偶等奇幻又逗趣的橋段，讓現場的大朋友、小朋友們笑聲連連。

觀旅局林筱淇局長強調，這次活動串連台中市觀光相關產業公協會、在地農會，邀請到20幾家在地優質業者在現場觀光市集展售，攤商類型涵蓋食、宿、遊、購優惠好康、主題遊程套票，及在地知名的農特產品與伴手禮，另外現場刮刮樂與壓軸抽獎活動，也送出了萬元五星級飯店住宿券大獎及超過200份獎項。

▲台中市長盧秀燕邀請紙風車劇團助陣觀光。（圖／記者游瓊華翻攝）