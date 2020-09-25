主持7名警分局長、大隊長交接　盧秀燕期許：營造最安全城市

▲盧秀燕主持7名警分局長、大隊長交接典禮，期許營造台中為最安全城市。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕25日主持6名分局長、1名大隊長聯合交接典禮，盧表示，在全體警察同仁共同打拚下，台中市治安、交通及為民服務等各方面都能持續精進，近2年每10萬人口「全般刑案發生數」等各項指標都維持六都最低，她期許新任者能營造台中市成為最宜居的安全城市。

盧秀燕主持聯合交接典禮時表示，直轄市分局長及大隊長是重要職務，須有相當的職務歷練才能擔任，她相信就任新職後，必定能為台中市的治安注入一股助力，做好治安、交通以及為民服務的工作，營造成為最宜居的安全城市。

盧秀燕說，警政工作在警察局長楊源明及全體警察同仁共同打拚下，近2年每10萬人口「全般刑案發生數」、「全般竊盜發生數」、「詐欺犯罪發生數」及「暴力犯罪發生數」等指標，都持續維持六都最低，另外，2019年執行2波「安居緝毒專案」獲行政院評核為六都績優機關，「掃黑」、「打詐」、「緝毒」及「肅槍」亦獲警政署評核為六都第一。

適逢中秋佳節將至，盧秀燕除祝佳節愉快，也感性地說「警察同仁辛苦了」，因為每逢佳節警察是更加辛苦，最後感謝警察同仁「有你真好」。

分局長、大隊長異動如下，原烏日分局長張則誠調任第三分局長，原東勢分局長楊川調烏日分局長，原和平分局長吳銘淵調東勢分局長，原台東縣警察局副局長吳燕山調和平分局長，原太平分局長高誌良調豐原分局長，原保大大隊長賈立民調太平分局長，原勤務指揮中心主任葉志誠調升保大大隊長。

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