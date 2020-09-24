這24所國中小學生好幸福　盧秀燕：冷氣年底安裝完畢

▲▼盧秀燕表示，甲安埔19所國中小教室冷氣年底安裝完畢。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府推動「清涼安心學習計畫」，逐步替全市國中小學改善電力設備並裝設冷氣，市長盧秀燕24日宣布，大甲、大安和外埔地區共有24所中小學，其中4所已自行裝設冷氣，1所正在改建，其餘19所由市議員李榮鴻募捐200萬元，加上市府編列4000萬元預算，冷氣將在年底前全數裝設完成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外埔區安定國小積極提升學生閱讀能力，除榮獲教育部108年度閱讀磐石績優學校外，今年更以「東方女巫多功能閱讀角」、「稻草人休閒閱讀角」、「奧茲王數位閱讀角」、「獅子閱讀森林區」榮獲台中市閱讀美力角金牌獎。

盧秀燕出席閱讀活動時表示，安定國小雖然全校只有6班、81名學生，卻透過推廣「閱讀」得到佳績，孩子們甚至在老師及地方協助下，出版專屬安定國小的故事書，非常不容易，以他們為榮。

盧也提及教室裝設冷氣一事，甲安埔地區共有24所中小學，其中有4所學校已自行裝設冷氣、東陽國小校舍重建中，其餘學校由市議員李榮鴻、家長會長及地方仕紳募捐200萬元，加上市府編列4000萬元預算，年底前19校、約400間教室冷氣將全部裝設完成，讓甲安埔地區的孩子們安心學習。

李榮鴻表示，感謝盧市長優先編列經費，各校校長、家長會長、宮廟及企業踴躍響應募款，大家共同為孩子打造更優質的學習環境，「甲安埔以前沒做的，現在全部做起來」。

教育局表示，考量近年氣溫越來越炎熱，市府已在107至109年度編列約2億元協助各校裝設冷氣或進行電力改善，改善學習環境，明年將有1億元經費協助各校裝設，達到「班班有冷氣」目標。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來