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「歡迎加入中市府、報效市民」　盧秀燕主持政風處長詹政曇布達

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▲▼盧秀燕主持新任政風處長詹政曇布達典禮，並表示歡迎加入中市府、報效市民。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼盧秀燕主持新任政風處長詹政曇布達典禮，並表示歡迎加入中市府、報效市民。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府新任政風處長詹政曇人事風波，在法務部長蔡清祥打電話給市長盧秀燕溝通後落幕，盧24日主持詹宣誓和布達儀式，盧表示，歡迎詹處長加入台中市政府這個大家庭，期勉致力市政發展，配合市長領導和施政計畫，報效市民。

▲▼盧秀燕主持新任政風處長詹政曇布達典禮，並表示歡迎加入中市府、報效市民。（圖／記者鄧木卿攝）

詹政曇上月5日已獲派台中市，但因法務部未事先徵詢市長盧秀燕意見，引發盧不滿，詹因此4度被盧拒於市政會議門外，也未獲接見，盧昨天表示，部長蔡清祥日前已打過電話，既然蔡放下身段，展現誠意，她願意接受，不過也向中央喊話，地方政府要的是平等協商，不能先斬後奏，這次特例，下不為例。

新任政風處長布達典禮下午在市政大樓舉行，盧秀燕擔任監誓人，詹政曇當場宣誓將恪遵國家法令，盡忠職守等語，法務部常務次長張斗輝、廉政署長鄭銘謙，以及副市長黃國榮、秘書長黃崇典、法制局長李善植等人都到場。

盧秀燕說，政風處是市府一級機關，她對市府29個局處首長期待都相同，期勉確實遵守法令、配合市長領導和施政計畫、齊心協力團結合作、戮力從公，並致力市政發展，報效台中市民。

她也說，依《宣誓條例》第5條，宣誓應在就職任所舉行，也就是台中市政府，第8條規定，未依規定宣誓者均視同未就職，這是今天舉行宣誓儀式的必要性和法律基礎，經此儀式，詹處長正式就職。

張斗輝指出，詹處長長期在地方服務，對基層廉政業務非常熟稔，期勉詹處長正人先正己，以身作則做好廉政工作，嚴守行政中立，率領所屬政風同仁盡心盡力，協助盧市長推動廉政工作。

台中市政府表示，詹政曇為東海大學社會科學研究所專班碩士，曾任法務部秘書、內政部役政署政風室主任、福建省連江縣政府政風室主任、嘉義市政府政風處長、台南市政府政風處長。

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